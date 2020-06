Uafgjort føles som nederlag

Sylvester Seeger-Hansen satte AB i gang. Foto: Kaj Bonne

AB Gladsaxe spillede 2-2 mod Frem på Gladsaxe Stadion efter igen at være kommet bagud med to mål

Af Peter Kenworthy

AB-træner Patrick Birch Braune havde to ønsker inden weekendens hjemmekamp mod Frem: at der blev dækket ordentlig op og at de grønblusede spillede til nul. Det kunne holdet desværre ikke levere i en hårdt spillet første halvleg, hvor Frem var bedst og de grønblusede ikke rigtig kunne få spillet til at fungere.

Philip Oslev lagde for med en hård tackling i det allerførste minut. To minutter senere blev Yonas Nielsen tacklet så hårdt at han kort tid efter måtte lade sig skifte ud med Frederik Christensen, der ligesom Warmbach, King og en håndfuld af Frems spillere kom i dommerens sorte bog i løbet af kampen.

Efter ti minutter viste gæsterne dog at de ikke kun var kommet til Gladsaxe for at lave frispark. Jonas Nørremark tog chancen fra 20 meter, og bolden susede op i krydset til 1-0 føring til gæsterne.

Seejou King var lige ved at udligne et par minutter senere, men sparkede forbi fra en fri position. Og med fem minutter til pause endte et kontraløb hos Lucas Balch, der sparkede bolden forbi Jonathan Fischer i AB-målet til 2-0.

Comeback fatigue

Ligesom i sidste weekend manglede AB fokus i starten af kampen og var kommet bagud med et par mål. Men igen viste de unge spillere god moral og fik kæmpet sig tilbage i kampen.

Fem minutter inde i anden halvleg måtte en halvskadet Daniel Warmbach lade sig skifte ud med Simon Holden, og Jonathan Dahl Bagger kom ind i stedet for Frederik Ellegaard. Og det skulle vise sig at være en god idé, for Bagger satte noget drive i AB’s spil på højrekanten.

Efter 56 minutter driblede han forbi Frems Jonas Nørremark i feltet, som nedlagde den unge AB-kant. Dommeren fløjtede for straffe og Sylvester Seeger-Hansen kunne reducere til 1-2, selvom Frem-målmand Marco Brylov fik fingerspidserne på straffesparket.

Og målet satte for alvor gang i hjemmeholdet. Minuttet efter var Nichlas Rohde lige ved at komme igennem i feltet, og efter en lille time fik AB et indirekte frispark lige uden for Frems straffesparksfelt. Seejou King trillede bolden til Seeger-Hansen, som elegant sparkede bolden i en bue forbi Brylov til 2-2. Det var midtbanespillerens 9. sæsonmål

Frem brændte et par halvstore chancer i slutfasen, og Jonathan Dahl Bagger blev måske snydt for et straffe, efter han blev hevet omkuld i feltet med et kvarter igen. Men målkvoten var opbrugt og kampen endte 2-2, hvilket alt i alt var et resultat som ingen af de 400 tilskuere – målt på spil og chancer – for alvor kunne være utilfredse med.

Patrick Birch Braune virkede da også både tilfreds og skuffet efter kampen.

– Det var en fantastisk reaktion i anden halvleg, men vi føler det som om vi har tabt kampen. Vi kommer tilbage fra 2-0 for anden kamp i træk, og det er et sundhedstegn. Men vi skal have udryddet fejlene, fortalte Braune.

AB, der er uden sejr i de seneste fem ligakampe, ligger nu på 9. pladsen i oprykningsspillet i 2. division.