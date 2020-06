Ugens letbaneaktivitet

Færre kørespor, rydning af træer og omkørsler

Af Redaktionen, redigeret

Ledningsomlægninger i forbindelse med anlægning af letbane gør, at venstre side af Buddingevej mellem rundkørslen og Klausdalsbrovej i retning mod Lyngby vil være spærret fra 27. juni til januar 2021. Buddingevej afspærres mellem Klausdalsbrovej og rundkørslen, og trafikken flyttes derfor over i højre side af Buddingevej mod Lyngby. Der bliver et spor i hver retning, så det fortsat vil være muligt at køre i begge retninger. Fodgængere og cyklister kan stadig gå og cykle i begge sider af Buddingevej, skriver Gladsaxe Kommune på sin hjemmeside.

Mens arbejdet står på, vil adgangsforholdene for Fremtidsvej og Kildebakken desuden være midlertidigt ændrede med slukkede lyskryds.

Der vil i hele arbejdsperioden være tung trafik med lastbiler og andre arbejdsmaskiner, der kører til og fra området. Der kan også være støj, vibrationer og støv på grund af arbejdet arbejdet. Novafos arbejder som udgangspunkt mellem kl. 7 og kl. 18.

Omkørsel

Der bliver også omkørsler fra Buddingevej til Kong Hans Allé og Snogegårdsvej i retning mod Lyngby fra 29. juni

Årsagen er at Gasdistributionsselskabet Evida skal omlægge gasledninger på Buddingevej. Sidste del af strækningen går fra Vadgårdsvej til Snogegårdsvej, hvor Evida forventer at være færdige primo septem-ber 2020.

Først lukker Evida derfor den højre side mod Snogegårdsvej og derefter den venstre side af Buddingevej mod Kong Hans Alle. Mens arbejdet står på, vil det ikke være muligt at dreje til venstre ad Kong Hans Allé eller til højre ad Snogegårdsvej, når man kommer fra Buddinge rundkørsel mod Lyngby. For adgang til Kong Hans Alle og Snogegårdsvej vil der blive anvist omkørsel ad Toftekærsvej, Vadbro, Folkevej og Sno-gegårdsvej. Denne omkørsel vil være gældende fra den 29. juni til cirka 20. juli, hvorefter anlægsarbejdet vil fortsætte på modsatte side af Buddingevej. Der vil kun være et kørespor i begge retninger under det samlede arbejde, som afsluttes primo september 2020.

Arbejdet vil ikke påvirke cyklister. Der vil ind imellem også være støjgener. Entreprenøren arbejder på hverdage fra klokken 7-18.

Timber!

I starten af juli går Hovedstadens Letbane desuden i gang med at fjerne træer og buske ved Gladsaxe Ringvej langs kirkegården, for at gøre plads til den kommende letbane. Arbejdet varer frem til det tidlige efterår.

– Når vi har ryddet arealet, opsætter vi et fast pladehegn. Herefter går forsyningsselskaberne i gang med at omlægge deres ledninger i området forud for selve letbanebyggeriet. Forsyningsselskaberne informerer selv om det arbejde, de skal udføre, skriver Hovedstadens Letbane i en pressemeddelelse.

Arbejdet forventes udført inden for almindelig arbejdstid og giver almindelig byggestøj. Rydningsarbejdet forventes ikke at påvirke trafikken, tilføjer man.

Man kan holde sig opdateret på trafikken på gladsaxe.dk/trafikinfo