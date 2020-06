Uglerne delte med hvepsene i målfest

AB kunne juble over fire scoringer, men måtte alligevel nøjes med et enkelt point. Foto: Thomas Løser

AB Gladsaxe spillede 4-4 med Brønshøj i sprudlende mosederby

Af Peter Kenworthy

Det føltes som meget længe siden at AB tabte 2-1 hjemme til FC Sydvest 05 Tønder i forårspremieren i marts. Kampe blev aflyst og spillere og trænerstab blev sendt hjem på grund af coronakrisen – førstnævnte til selvtræning uden træningsprogram, sidstnævnte uden at måtte give interviews eller optræde i AB-regi.

ABs bestyrelsesformand, Torben Oldenborg, der har kæmpet i Divisionsforeningen for at sæsonen kunne blive spillet færdig, lovede dog at spillerne nok skulle være 100 procent fit for fight, når der skulle spilles fodbold igen.

”Ingen ugler i vores mose”, sang hjemmepublikum da de grønblussede løb på banen søndag. De fleste Gladsaxe-tilskuere var forment adgang til Tingbjerg Idrætspark, men på banen var det AB der tog initiativet og var mest synlige i starten af kampen mod Brønshøj.

Men selvom AB havde mest spil og flest chancer i kampens første fjerdedel, var det hjemmeholdet der bragte sig foran efter 26 minutter, på et kontraløb efter en AB-fejl på midten af banen.

En aflevering fra Casper Löween endte hos Kevin Bechmann Timm, som takkede for gaven ved at sparke bolden i kassen bag en sagesløs Jonathan Fischer. Kun otte minutter senere blev Timm dobbelt målscorer, da han umarkeret headede et millimeterpræcist indlæg fra Simon Richter i kassen til 2-0.

Frem og tilbage

Målet vækkede dog AB. Og efter 44 minutter var Marcus Hørbye på pletten for uglerne, da han inde i feltet sikkert sparkede et indlæg fra Emil Mygind i kassen efter et hjørnespark. Tobias Noer var lige ved at udligne for uglerne lige inden pausefløjtet, da han sparkede bolden mod krydset, men målmand Kasper Vilfort fik lige vippet bolden forbi mål.

De grønblusede havde nu fået indstillet sigtekornet, og man skulle kun bruge et enkelt minut af 2. halvleg på at få udlignet. Indstiftede Frederik Ellegaard kombinerede fikst med Adnan Curovic, der sikkert scorede, efter et hurtigt AB-kontraangreb som AB-forsvareren selv havde sat i gang.

Og hvis man gik og troede at de to hold nu havde opbrugt deres målkvote for i dag, eller ville være tilfredse med et point hver i et efterhånden sprudlende mosederby, tog man grueligt fejl.

I en kamp der nu bølgede frem og tilbage, og mere var god reklame for gåpåmod og angrebsfodbold end kontrollerede defensiver, varede det kun et par minutter før hjemmeholdets Casper Löwen sparkede Brønshøj foran med 3-2, efter at have overspurtet AB’s forsvar på venstre kant.

Tæt på sejren

I det 75. minut viste hjemmeholdet igen sin skudstyrke. Her lobbede hjemmeholdets Gustav Therkildsen nemlig bolden op i krydset fra 35 meter – desværre for ham og hjemmeholdet dog i form af en hasarderet tilbageaflevering der endte i eget net. Det kunne have været en oplagt kandidat til årets mål, hvis det havde været i den anden ende.

Og med 9 minutter igen lugtede AB for alvor tre point i Tingbjerg, da Nichlas Rohde var hurtigst over en løs bold i feltet, som han resolut sparkede i kassen til 4-3.

Desværre for uglerne var hjemmeholdet skarpere end dem på hjørnespark søndag, og på et præcist et af slagsen, kunne en helt umarkeret Nikolai Clausen efter 85 minutter power-heade bolden i kassen til 4-4.

Begge hold havde halve chancer til sejrmålet, men der var ikke flere mål tilbage i bøssen i en sprudlende målfest af et mosederby. AB ligger nu nummer 8 i oprykningsspillet, to point efter Brønshøj.

Troede på det

AB-træner Patrick Birch Braune fortalte efter kampen, at han synes at det var fantastisk at være tilbage på græs, og spille mod rivalerne fra Brønshøj i en fed ramme.

Oplægget fra Braune var at hans hold skulle sætte sig på kampen, hvilket han synes hans unge, grønblusede hold gjorde rigtig godt. Han var også tilfreds med holdets reaktion, efter at de var kommet bagud med to mål, men noget mindre tilfreds med at de havde lukket fire mål ind.

– Vi troede at vi skulle vinde denne her kamp, selv da vi var bagud med 2-0. Vi sidder på kampen og styrer tempoet, men vi laver for mange personlige fejl, hvilket er en tendens som vi skal have rettet op på, konkluderede Braune.

Han tilføjede at han stadig er fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden.

– Vi har en gruppe af unge spillere, som har spillet sammen i mange år, som vi kan bygge på. Det så vi igen i dag.