Venlige fremmede og stor lille gård

Caleb Landry Jones og Andrea Riseborough i ”The Kindness of Strangers”. Foto: SF Studios”.

Forpremiere og bæredygtighed i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

Kom til forpremiere i Bibliografen, når Lone Scherfigs ”The Kindness of Strangers” vises mandag 15. juni. I filmen danner en forfalden, tidligere glamourøs restaurant i hjertet af New York rammen om dette lille ensembledrama med enorme skuespilpræstationer. På helt ”Altmansk” manér flettes karaktererne ind og ud af hinandens liv, mens de lidt efter lidt opdager, at deres håb og redning kan ligge i mødet med nye medmennesker.

I usikre og hårde tider, hvor selv de mindste krusninger kan få uoverskuelige konsekvenser, viser det sig, at tilfældige sammentræf og øjeblikke af næstekærlighed kan få overraskende følger. Til denne forpremiere på ”The Kindness of Strangers” er der halv pris for alle medlemmer af Biografklub Danmark.

Anderledes stilfærdigt går det for sig i ”Den største lille gård”, hvor publikum får et intimt indblik ægteparret John og Molly Chesters liv. De arbejder for at udvikle en bæredygtig gård på 200 hektar uden for Los Angeles. John, der er naturfotograf, har over syv år filmet parrets utrolige arbejde med at omdanne den golde, californiske ørkenjord til en frodig plantage.

Parret oplever alt fra prærieulveangreb og insektsværme til skovbrande. Alligevel holder de sig fra pesticider og satser på biodiversitetens logik. Filmen portrætterer på skønneste drømmen om et liv i harmoni med naturen, når den rent faktisk lykkes.

”Den største lille gård” vises kun mandag 22. juni i Bibliografen.