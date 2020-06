Vi kæmper gerne for vores butikker

Foto: Peter Kenworthy.

Coronakrisen har vist, at byer, butikker og kunder i hele landet er klar til at kæmpe for det lokale handelsliv

Af Peter Kenworthy

Med coronakrisens indgreb i danskernes økonomi og indkøbsvaner fik de lokale butikker i hele landet nærmest fra det ene øjeblik til det næste en endnu større udfordring end nethandel og urbanisering.

Med ét holdt mange kunder sig væk. Nogle butikker var lukket, mens andre har klaret sig igennem akkurat med skindet på næsen.

Coronaen har gjort det tydeligt for alle, hvor sårbare mange lokale butikker er for pludselige fald i omsætningen, og hvor ødelæggende, det vil være for livet i både store og små danske byer, hvis en stor del af det lokale handelsliv pludselig er væk.

Mange steder i landet har byer, butikker og kunder taget affære og modarbejdet coronakrisens negative indvirkning på det lokale handelsliv med mange forskellige initiativer.

På forskellige måder appellerer butikker, lokale medier og interessegrupper til, at borgerne støtter de lokale butikker – for eksempel med køb af gavekort til senere brug eller ved at besøge butikker, man ikke normalt ville besøge.

Andre steder i landet er lokalsamfund gået sammen om at sælge folkeaktier i udsatte forretninger, restauranter og virksomheder.

Køb lokalt

Et andet initiativ er årets Køb Lokalt-kampagne, som Gladsaxe og 13 andre byer samt kæden Min Købmand er med i.

Årets Køb Lokalt-dag skulle have været afholdt 25. april, men er pga. coronaen udskudt til forventeligt 5. september.

I stedet vil kampagnens deltagere fra 26. maj og hen over sommeren med bannere og andre initiativer gøre reklame for kampagnen og dens budskab for at invitere borgerne tilbage i de lokale butikker og undgå butiksdød i kølvandet på coronaen.

FAKTA

Kampagnen ’Sæt pris på din by – Køb Lokalt’ skal styrke danskernes bevidsthed om at handle lokalt for at fastholde levende og dynamiske byer. Kampagnen markedsføres i de 14 deltagende byer fra 26. maj og sommeren over. Selve Køb Lokalt-dagen, som blev afviklet med stor succes første gang i 2018, afholdes efter planen 5. september.

Bag projektet står De Lokale Ugeaviser, BIDdanmark, reklamebureauet Marketsquare og hovedsponsoren MobilePay. Også Fynske Bank, KFI og de deltagende byer bidrager til finansieringen.