3 aktiviteter med vennerne til SU-venlige priser

SPONSORERET INDHOLD: Det kan være hårdt at studere, og derfor er det en gang imellem velfortjent med en pause fra bøgerne. Som studerende er der dog ofte ikke mange penge at gøre godt med, fordi mange af pengene går til husleje og mad.

Der findes dog flere forskellige slags aktiviteter til SU-venlige priser, som du kan lave sammen med vennerne. Det er muligt at finde en restaurant med billige priser, og desuden byder naturen også på mange gratis oplevelser. Her får du tre bud på aktiviteter, som du kan lave med studiekammeraterne.

Restaurant med billige priser

Efter en lang dag med hovedet nede i bøgerne, er det velfortjent med et godt måltid mad. Der findes flere forskellige restauranter, som tilbyder mad til studievenlige priser. Du og dine studiekammerater kan blandt andet få en god og saftig burger på en restaurant med billige priser. Her kan I spise jer mætte uden at bruge alle de dyrebare penge på mad.

Der findes også flere restauranter, der tilbyder mad med studierabat. På den måde kan I få god mad til billige penge. Det kan være med til at give lidt mere luft i budgettet til en hyggelig dag med vennerne. Hvis du vil være sikker på, at restauranten tilbyder studierabat, kan du søge på nettet. De fleste restauranter meddeler på deres hjemmeside, hvis det er muligt at få studierabat. På nettet kan du også tjekke menukortet ud, så du sikrer dig, at der er mad til enhver smag.

Picnic i det fri

Hvis du og dine venner ikke føler, at I har råd til at gå på restaurant med billige priser, kan I tage på picnic. Studiebyerne i Danmark byder på flot natur i form af skove og parker. I kan derfor nyde den smukke natur, mens I spiser jeres medbragte mad. I kan også lave en lille udflugt ud af picnicen, hvor I først går en tur rundt i området. Derefter kan I sætte jer til rette og spise maden.

På picnicen kan I hver især medbringe en portion mad, som I deler. Én kan tage pastasalat med, mens en anden tager sandwich med. På den måde bliver picnicen til at stort og lækkert tag-selv-bord, hvor der er mulighed for at smage på lidt af hvert.

Oplev omgivelserne på cykel

Det kan være, at hverken en restaurant med billige priser eller picnic falder I jeres smag. I stedet kan I tage på en cykeltur og opleve de smukke omgivelser i nærområdet. Der er måske flere steder i din studieby, som du ikke har oplevet endnu. Cykelturen koster ingen penge, og I kan komme langt omkring i byen. Det er en god mulighed for at se den flotte natur og de kulturelle skulpturer, der præger byen.