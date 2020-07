5.000 nye studiepladser fra efteråret 2020

SPONSORERET INDHOLD: Er du også en af de mange studerende, der skal starte på en ny uddannelse til efteråret, som søger efter værelser til leje i københavn? Så læs med her - der er hjælp at hente.

I Danmark er vi dygtige til at uddanne os, og vores informationssamfund trives som aldrig før. Danmark rangerer højt på listen over de bedste uddannelsessystemer og -muligheder i hele verden. Faktisk ligger Danmark ifølge magasinet CEOWORLD på 7. pladsen i en international undersøgelse, der vurderer kvaliteten af uddannelsesinstitutioner verden over.

Dette betyder også, at det for Danmarks ungdom bliver mere og mere attraktivt at finde de bedste uddannelser på de bedste institutioner, så man stiller sig selv bedst muligt til den efterfølgende karriere.

Godt nyt for fremtidige studerende på de videregående uddannelser

I forbindelse med den ekstraordinære situation og krise-lignende tilstand, som udbruddet af Covid-19 har bragt ikke blot Danmark, men store dele af verdens økonomi i, har regeringen i et udspil besluttet, at der skal oprettes 5.000 nye studiepladser fordelt på landets mange uddannelsesinstitutioner. Dette betyder naturligvis også, at der, i endnu højere grad, kommer til at være rift om de mange prismæssigt studievenlige boliger.

Som studerende har man ikke nødvendigvis luft i budgettet, til at indlogere sig på første række på strandvejen – særligt ikke, hvis der også skal være plads til at nyde et Pizzaslice efter den ugentlige bytur. Derfor er det for nogle lidt af en kamp at finde den perfekte balance mellem en bolig, som man kan føle sig hjemme i og en bolig, man også kan betale for, uden at skulle leve af havregrød til morgen-, middag- og aftensmad alle ugens dage.

Hjælp at hente for studerende i jagten på den perfekte studiebolig

Der er heldigvis hjælp at hente, når du skal finde din drømmeboligsituation – uanset om du ønsker 10 roommates at dele dit hjem med i en kæmpe lejlighed med højt til loftet og uafbrudt fest, eller om du er mere til dit helt eget sted, hvor der er ro og fred, når du ønsker det.

I de senere år, er det blevet uendeligt meget nemmere at finde boliger til leje på det danske boligmarked, end det tidligere har været. Internettet har nemlig gjort, at man som studerende ikke længere er begrænset af, at man ikke lige har en onkels søsters venindes hundepasser, som kender én, der har en femværelses herskabslejlighed ved strøget, som alligevel bare står tom. Det har særligt været et problem at finde en lejebolig i København, da den jo, som bekendt, er blandt de allermest populære byer at slå sig ned i, som studerende i Danmark. Med de mange nye søgemaskiner, der kan indeksere det store udvalg af boliger, der gemmer sig rundt omkring, er jagten blevet meget nemmere.