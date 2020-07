5 tips mod sommermigræne

SPONSORERET INDHOLD: De fleste der har prøvet at have migræne ved, hvor invaliderende det kan være. Der findes næsten ikke noget være end at have en tung hovedpine der bare ikke vil gå væk. Men det kan være svært helt at finde ud af, hvordan man skal få det til at gå væk, eller hvordan man skal forebygge det.

Af SPONSORERET INDHOLD

Der er særligt mange, der får migræne om sommeren, fordi det er varmt. Derfor kan det være rart med en række tips til, hvordan man får brugt med sommer migrænen. Hvis du gerne vil have fem tips mod sommermigræne, læs med her.

CBD

En af de ting du kan gøre for at komme sommer migrænen til livs er at bruge CBD mod migræne. Det gode ved CBD er, at det kan bruges både som naturlig smertestillende middel, samtidig med at det mindsker hyppigheden af anfald. Forskning har desuden vist, at det er et af de mest effektive behandlinger mod migræne.

Drik rigeligt med vand

Hvis du gerne vil undgå hovedpine generelt i sommervarmen, kan det være en god ide at drikke rigeligt med vand. Når du går rundt ude i varmen, bliver din krop hurtigt dehydreret og det kan give hovedpine, hvis man ikke får nok med væske indenbors. Derfor er vand en godt mod sommermigræne.

Få behandling mod migræne

Hvis det er rigtig slemt med din migræne, og du får det tit, findes der en række behandlinger mod migræne som du kan forsøge. Du kan eksempelvis prøve med akupunktur eller andre alternative behandlinger. Hvis du er i tvivl om hvilken behandling du skal vælge, kan det være en god ide at undersøge det ordentligt inden du går i gang.

Yoga øvelser mod migræne

En anden måde du kan forsøge at komme migræne til livs er ved at gøre brug af forskellige yoga øvelser. Der findes en række øvelser, der er gode til at afhjælpe eksempelvis spændinder, der forudsager migræne. Det kan også være en god måde at få kroppen til at slappe af på, så du ikke får migræne anfald.

Tjek vejrudsigten

En af de ting man ikke tænker over er, at vejret faktisk kan have en indflydelse på, om man får migræne anfald. Jo højere temperaturen er, jo større chance er der for at man får migræne anfald. Derfor kan det være en rigtig gode ide, at tjekke vejrudsigten inden du går ud om sommeren. Hvis vejret er rigtig godt, kan det være en god ide at tage sine forbehold.