Alt du skal vide om online dating

SPONSORERET INDHOLD: Ligesom alt andet udvikler sig, gør måden vi interagerer med hinanden, og lærer hinanden at kende på også. I takt med digitaliseringen, har specielt datingverdenen ændret sig. Det betyder, at mange i dag faktisk har deres første møde, eller kommer til at kende til hinanden gennem forskellige apps på telefonen -og disse apps er der efterhånden mange af!

I dag har du rig mulighed for at finde alt fra den eneste ene til uforpligtende samvær en weekend, hvis du opretter dig som burger på én af de mange online datingportaler. Dem finds der nemlig mange af, og du kan læse en Partnermedniveau anmeldelse for at se, om dette måske er noget for dig.

Det kan være, at du allerede mener, at du har fuldstændig styr på dating og på det med at score, men det kan også være, at du ikke har prøvet ret meget i den verden før. Uagtet din situation, kan det aldrig skade at tage imod et par gode råd, så du kan blive endnu klogere på dette datingområde.

Det er nemlig ofte lettere sagt end gjort, når du skal date online. Der er nemlig en række uskrevne spilleregler, som du bør følge. Det gælder alt fra, hvilke smileyer du bør bruge i den første besked, til hvordan du inviterer dit match ud på den første date.

Herunder kan du heldigvis finde et par gode råd til, hvad du bør undgå på den online datingportaler, og hvad der i mange tilfælde vil give dig lidt ekstra point hos dit match.

Sådan gør du

• Når du skal oprette din profil, skal du først og fremmest finde på et godt navn. Det kan være, at du vil kalde dig dit eget navn, så dine matches får mulighed for at finde dig på andre platforme, eller det kan være, at du vil kalde dig noget mere opsigtsvækkende og mystisk.

• Derefter er det vigtigt, at du tilføjer nogle gode billeder af dig selv. Du bør vælge billeder, som afspejler hvem du er, og selvom det er nemt at redigere billeder i dag, bør du vælge et vellignende billede til din profil. Et godt tip kan være, at du vælger et billede, hvor du er igang med én af dine interesser fx guitarspil eller skiløb.

• Skriv en god og fangende tekst, men pas på at du ikke kommer til at skrive en hel roman og fortælle alt der er værd at vide om dig. Teksten skal vække interesse og lægge op til uddybende spørgsmål.

• Hav en humoristisk og positiv tilgang på din profil, så det er helt tydeligt at se, at du ikke er en negativ og kedelig person.

• Det er altid en godi idé, at du tør tage initiativ og ikke er bange for at skrive først. Kærligheden kommer ikke af sig selv – hverken offline eller online. Det er vigtigt, at du selv søger de profiler, som du synes er interessante, og at du er udadvendt.

• Sørg altid for at holde en god tone. Kommunikation over nettet kan desværre hurtigt blive misforstået, fordi man ikke kan se hinandens ansigtsudtryk. Derfor er det i særdeleshed vigtigt, at du er tydelig i din kommunikation og har respekt for personen i den anden ende af chatten.

• Op på hasten igen! Det vil med stor sandsynlighed ske, at du kommer til at blive afvist. Når det sker, så må du ikke tabe lysten og modet. Det er bare op på hesten igen, lede videre og ikke tage dating for mere, end det egentlig er.

• Vær ærlig over for dig selv, og over for dem du matcher med. Det gælder både i forhold til, hvad du søger, om du er frisk på date nummer to osv.