Bæredygtige poser

Foto: privat

Mange har hentet ’gør-det-selv’-pakker på Telefonfabrikken og syet genanvendelige muleposer til bibliotekerne

Af Redaktionen, redigeret

– Det er simpelthen så fantastik at se, hvordan kommunens borgere har lyst til at hjælpe og samtidig et virkelig godt billede af, at borgere og kulturinstitutioner i fællesskab kan få tingene til at ske, hvis vi tænker lidt ud af boksen og griber momentet, fortæller Sissel Wold-Andersen, der er udviklingskonsulent på Telefonfabrikken og projektleder på projektet Boomerang bags to go.

Da kulturinstitutionerne lukkede under Corona i midten af marts, blev mange projekter sat på standby eller helt aflyst, men bibliotekernes udskiftning af plastposer blev det ikke. Hjemsendt personale og frivillige fra Repair Cafe Gladsaxe gik i gang med at klippe genbrugsstof og samle gør-det-selv pakker derhjemme, pakker som sidenhen har kunne afhentes af Gladsaxeborgere udenfor hovedindgangen til kulturhuset. På nuværende tidspunkt er der blevet returneret lige knapt 200 færdigsyede muleposer, tilføjer hun.

Projektet kører til og med august. Man kan læse mere om det på telefonfabrikken.dk eller på Facebook.