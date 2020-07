Bæredygtighed på dagsordenen:

SPONSORERET INDHOLD: Økologisk tøj er 2020s svar på en mere miljøbevidst modeindustri

Af SPONSORERET INDHOLD

Forbruget stiger over hele kloden, og derfor har modeindustrien valgt at gå ind i kampen mod en grønnere fremtid. Det forventes, at tøjforbruget stiger mere end 60 % fra 2015 til 2030, hvilket stiller nogle høje krav til både forbruger og brands verden over. Heldigvis har mange brands valgt at gøre en ekstra indsats for at bære ansvaret gennem bæredygtige produktioner og økologiske valg.

I denne artikel fortæller vi dig mere om dine muligheder for at tage medejerskab for at skabe en grønnere fremtid. Du kan nemlig være opmærksom på at træffe de rigtige valg og være med til at gøre en forskel.

Kvinderne går forrest

I takt med at verdens middelklasse er voksende, har forbrugeren fået flere penge mellem hænderne. Det har ført til et stigende forbrug, som har store konsekvenser for klimaet. Men for at imødekomme denne udfordring har mange modebrands valgt at sætte fokus på bæredygtige produktioner. Her gælder det særligt for brands, der leverer bæredygtigt tøj til kvinder.

Den bæredygtige produktion består både af materialevalg og selve de bærende elementer under produktionen. Derfor vil produkterne ofte være en smule dyrere, men derimod også produceret med omtanke. Det vil ligeledes resultere i tøj, der er af langt højere kvalitet, hvor du blandt andet også har mulighed for at finde økologisk tøj til kvinder med en minimal mængde af farvestoffer og lignende.

Langsigtede samarbejder og restriktioner

Der findes mange forskellige måder for modeindustrien at arbejde bæredygtigt på, men her vælger mange større brands at etablere langsigtede samarbejder med eksempelvis bomuldsbønder. Samtidig opsættes der en række kemikalierestriktioner, der sørger for en begrænset mængde af kemikalier, der kan være skadelige for både miljøet og forbrugeren.

I dag er der heldigvis gode muligheder for at erhverve sig bæredygtigt tøj til både kvinder og mænd. Det er ikke kun hos mere eksklusive brands, der bliver tænkt på miljøet. Derimod er blandt andet Bestseller gået ind i kampen og har lanceret en række af bæredygtige kollektioner over en årrække, hvor de nu har fokus på en mere miljøvenlig produktion.

Sådan shopper du bæredygtigt

Når det kommer til forbrugeren selv, kan det være svært at vurdere, hvad der er rigtigt at gøre. Vi anbefaler først og fremmest, at man altid sørger for at erhverve sig tøj fra bæredygtige produktioner eller af økologiske materialer. På den måde kan du være sikker på, at miljøet har været i fokus i hele processen.

Samtidig kan det være fordelagtigt at overveje, hvad der er brug for i garderoben. Her er det blevet en tendens, at du udvælger nogle gode key items, der kan styles på mange forskellige måder. Denne bevidste tankegang vil ikke blot føre til, at du træffer sikre valg, men samtidig give dig mere plads i garderoben.

Nogle gode key items bør du vælge med omhu. Ved at vælge nogle dyrere alternativer, kan du være sikker på en høj kvalitet, der vil holde længe. Her er nogle gode dele den hvide skjorte, en blazer og en klassisk frakke som en god overgangsjakke i efteråret.