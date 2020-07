Bagsværd-dreng brugte coronatiden på at indspille ny musik

Bagsværd-duoen ”Me and Maria” brugte coronatiden på at indspille albummet ”Lige Nu Og Her”. Foto: privat

Bagsværd-drengen Johannes Pehrson og sangerinden Maria Rosenberg udgør bandet ”Me and Maria”, som d. 18. juni udsendte albummet ”Lige Nu Og Her”. En samling sange, som er opstået på trods af og på grund af corona-krisen

Af Henrik Hvillum

Genren er, med duoens egne ord, stille musik, sfærisk, singer/songwriter-lyd med et strejf af pop. Lyden leveres af Johannes’ firstrengede bas som den dybe bund, sammen med Marias melankolske stemme, og helt bevidst synges der på dansk. Deres forrige album ”Med Tusind Stjerner” fik store anmelderroser, og derudover blev det til en optræden i ”Go’ Morgen, Danmark” i 2019.

– Maria havde prøvet at indspille lidt på engelsk tidligere. Men når både afsenderen, altså os, og lytterne har dansk som fællessprog, så giver det mest mening for os at synge på vores modersmål. Så kommer det mere fra hjertet, og derfor rammer det også lytterne dybere, mener Johannes Pehrson.

Som et lyn fra en klar himmel

Koncertkalderen for 2020 var fyldt, og alt tegnede lyst og lovende for bandet, men pludselig ramte coronanedlukningen de to dygtige musikere som et lyn fra en klar himmel. Efter en måneds krise besluttede de sig dog for at bruge den nye virkelighed til noget positivt.

De isolerede sig fra det øvrige samfund på Marias gård uden for Ringsted, og med en stor portion gåpåmod, kreativitet og indspilningsudstyr blev sangene skrevet, og albummet ”Lige Nu Og Her” endte med at blive slags barn af coronatiden.

– Vi havde ofte snakket om, hvor fedt det ville være at gøre ligesom de store bands, som bruger lang tid udelukkende på at turnere og spille koncerter, og så planlægger en periode, hvor de udelukkende koncentrerer sig om at skrive sange og indspille. Det har vi aldrig haft økonomi til, så vi har altid gjort det hele på samme tid i et stort rod, så hvorfor ikke se på denne tid som en mulighed for uforstyrret at kunne indspille? En slags studieorlov, bogstaveligt talt, som Johannes Pehrson beskriver det.

Coronaen medførte usikkerhed

De fleste mennesker, inklusive Johannes og Maria, var usikre på fremtiden i starten af nedlukningen, da hverken de selv eller koncertarrangørerne vidste, hvornår det hele ville komme i gang igen.

Derfor besluttede de sig for, at indspilningen af det nye album skulle udgøre et fast holdepunkt i deres tilværelse under den helt usædvanlige situation.

Maden blev leveret til døren, og arbejdet kunne begynde. Det kom der albummet ”Lige Nu Og Her”, ud af, som udmærker sig ved at være lavet i såkaldte one-takes. Hver sang er altså indspillet i en og samme optagelse, hvilket er gjort i modsætning til de fleste gængse album-indspilninger, hvor der optages i bittesmå bidder, som herefter mixes sammen til det færdige ”track”.

– Det er derfor albummet hedder sådan som det gør. Vi kom i den rette sindsstemning, og vi blev tvunget til at være fokuserede på nuet og den enkelte sang, men det gav også hvert enkelt nummer en høj grad af ærlighed og oprigtighed, som vi ellers ikke ville have fået med. Samtidig gav det den bonus, at vi faktisk lærte at spille numrene live imens vi optog dem, så vi allerede kunne give den første koncert kort tid inden albummet udkom d. 18. juni, forklarer Maria Rosenberg.

Der er bud efter ”Me and Maria”

Johannes Pehrson har mixet albummet, som var færdigt og sendt til tryk to uger før udgivelsen d. 18. juni, og allerede i udgivelsesmåneden nåede ”Me and Maria” at give fire koncerter i kirker, som ikke i samme grad som spillesteder er omfattet af forsamlingsforbud. Og der er bud efter dem, fordi koncert-setup’et både kan bruges på almindelige spillesteder (når disse åbnes igen), kirker og i mere alternative fora, som eksempelvis lukkede afdelinger inden for psykiatrien.

Den nærmeste fremtid byder således på en mini-turné på Bornholm, og derudover har de som en bonus udsendt live-ep’en med det rammende navn ”Endelig i gang”.

– Vi har ikke så meget at brokke os over i coronatiden, Vi skal ikke være så negative, fordi det har været en kombination af, at vi har tænkt os om og været heldige, så det hele har passet sammen for os. Vi har været villige til at omstille os og til at gøre noget andet, og det har hjulpet os meget, siger Johannes Pehrson og Maria Rosenberg afslutningsvis.

Læs mere: www.meandmaria.dk