Bekymrende adfærd og omsorgssvigt

Flere underretninger på landsplan sidste år, færre i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Når en borger eller offentligt ansat er bekymret for en ung eller et barns velbefindende eller udvikling har vedkommende pligt til at underrette kommunen. Kommunerne modtog 137.986 underretninger om børn og unge i 2019. Det er en stigning på 10.232 underretninger fra 2018 til 2019, fortæller Danmarks Statistik.

Antallet af underretninger i Gladsaxe Kommune var stigende indtil 2017, hvorefter den er faldet to år i træk. Her bliver der især underrettet om bekymrende adfærd, omsorgssvigt, skoleproblemer, konflikter mellem de voksne i hjemmet og overgreb.