Brætspil skal skabe klimadebat

Iværksætteren Anders Christiansen vil skabe debat om miljøet på en sjov og underholdende måde med brætspillet ”Klimasvin”. Foto: Henrik Hvillum

Brætspillet med det iørefaldende navn ”Klimasvin” skal både underholde og skabe debat, mener dets opfinder

Af Henrik Hvillum

Det er iværksætteren Anders Christiansen, som er bosiddende i Søborg, som har opfundet ”Klimasvin”. Umiddelbart er det et meget simpelt spil med et bræt og nogle brikker i forskellige størrelser.

Der er dog langt mere omtanke og perspektiv bagved. Det handler således om at lægge brikkerne strategisk rigtigt på pladen, hvor hver spiller har hver sin bunke af brikker, men i forskellige farver.

Hver brik symboliserer forskellige hverdagsting, som i større eller mindre grad påvirker miljøet eller alle menneskers hverdag. Eksempelvis er der en playstation og en mobiltelefon på den største brik.

De store brikker giver mange point, og de små brikker giver færre point, så umiddelbart kan det faktisk betale sig at svine meget.

– Den grundlæggende tanke er, at det, der giver os velvære, eller er et gode for os, giver os mange point. Disse ting giver os et behageligt liv, de giver os følelsen af at være glade og tilfredse. De giver os også frihed til at rejse, måske med flyveren på ferie, eller måske til at tage benzinbilen på arbejde når det regner, forklarer Anders Christiansen.

Pointene vender, når pladen er fyldt

I første omgang er pointene goder, så jo flere, jo bedre. Man starter på 10 point, og lægger man f.eks. den største brik på en by, scorer man syv point. Herefter er det næste spillers tur til at lægge en brik.

– Men på et tidspunkt er pladen jo fyldt op, og det svarer til, at verdens miljøbelastning har nået maksimum. Der overskrider man grænsen for, hvad verdens resurser kan tåle. I det øjeblik, man tager vandet i brug, vender reglerne, så det nu gælder om at få færrest mulige point, supplerer Anders Christiansen.

Spillet handler om at tænke langsigtet, fordi vi som mennesker til stadighed står i et dilemma undervejs. Kan det betale sig at miljøsvine? Og hvis alle kan blive enige om at spille med samme (miljøvenlige) strategi, kan man måske fylde flere brikker på, inden resurserne er brugt op.

Miljø skal være sjovt

– Det er her, jeg gerne vil skabe debat. Kan vi som nationer blive enige om en fælles strategi? Den helt grundlæggende tanke med spillet er, at skabe debat om emnet miljø på en måde som ikke er så tung og moraliserende, nærmere sjov og underholdende, siger Anders Christiansen.

Brætspillet ”Klimasvin” er tiltænkt fire spillere fra ca. 13-årsalderen, og det kan købes på hjemmesiden www.klimasvin.com til 229.- kr. Derudover forhandles det hos Bog & Idé på Søborg Hovedgade. For hvert solgt spil gives der 10 kr. til at plante et træ i Myanmar gennem Global Climate Institute.