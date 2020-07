”Byggeboom” på Søborg Torv

Der blev tænkt ud af ”Boxen”, da der blev opstillet byggelegeplads på Søborg Torv i sidste uge. Foto: Henrik Hvillum.

Nej, der er ikke helt et nyt tolv-etagers kontorbygning på vej midt i kommunen. Men til gengæld var kreativiteten og iveren i højsædet, da projektet ”What Box” havde opstillet en byggelegeplads midt på Søborg Torv torsdag og fredag i sidste uge

Af Henrik Hvillum

Det er newyorkeren Mike Sullivan, som med egne ord er både uddannet antropolog, eks-ishockeyspiller og altmuligmand, som er primus motor i ”What Box”. Han vil i bogstaveligste forstand gerne have både børn og barnlige sjæle til at tænke ud af boksen.

Derfor slår han og hans hjælpere teltdugen og værktøjskassen op forskellige steder i landet til en pop-up-byggelegeplads, hvor kun fantasien sætter grænsen for kreativiteten.

– Vi finder de glemte steder i byen, hvor børn gerne vil lege. Vi som hjælpere skal være til stede, men ikke blande os. Forældrene må også gerne være med til at bygge. Vi har værktøjet med, og vi har sørget for materialerne og effekterne, så vi er en slags loppemarked for mærkelige ting. For folk må jo gerne tage tingene med hjem, når de har bygget færdigt, fortæller Mike Sullivan.

Det perfekte tidspunkt

Materialerne er dels købt i eksempelvis genbrugsbutikker, og dels har han fået dem fra venner og bekendte i sit private netværk i Billund, hvor han og familien normalt hører hjemme.

Men nu er han taget på danmarksturné, hvilket altså inkluderede et todages besøg på Søborg Torv, på foranledning af det lokale handelsnetværk BID, som synes, at uge 30 var det perfekte tidspunkt at slå teltdugen op til arrangementet. Her er mange af kommunens daginstitutioner nemlig lukkede.

– Det kan godt være lidt svært at få de forskellige byer og kommuner til at sige ja til, at vi må stille vores ting op. De er jo grimme og mærkelige, og de fylder meget, men jeg synes, vi mangler denne type leg for den nye generation af børn. Alt skal være lagt i skemaer, og der skal være instruktionsbog med til alt, men hos os er der fri leg, siger Mike Sullivan.

”What Box”-konceptet er primært tiltænkt børn fra 4 – 14 år og deres forældre, men selv om man kun er 3½, kan man godt tage hele vejen fra Virum for at få én på bygge-opleveren. Det havde unge Lukas gjort sammen med sin far Jes.

– Vi så begivenheden på Facebook, og Jes er i forvejen glad for at bygge ting derhjemme, så nu var der mulighed for, at Lukas selv kunne komme ud og prøve det og have det sjovt, selv om han jo stadig er meget lille, forklarede ”Byggemand Bob’s” mor, imens far og søn var i fuld gang med at bidraget til byggeboomet på Søborg Torv.