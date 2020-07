Bygger løs

Gladsaxe har byggeprojekter for flest penge per indbygger

Af Peter Kenworthy

Der er byggeprojekter for over 70 milliarder i gang eller på vej fra de danske kommuner. Gladsaxe Kommune topper listen, som den kommune med mest aktivitet i kroner per indbygger, med lige under 25.000, efterfulgt af Høje-Taastrup og Vallensbæk, viser Byggefaktas årlige rapport, ”Kommunale Byggeprojekter 2020-2023”.

Gladsaxe har, ifølge rapporten, projekter til en samlet værdi af 1.701 millioner kroner. Blandt andet til etableringen af sundhedshuset ved Buddinge Byport, renoveringen af Søborg Skole og opførelsen af den nye skøjtehal.