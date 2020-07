Derfor skal du kaste dig over en Poke Bowl i København

SPONSORERET INDHOLD: Nej, bare rolig, du læste ikke forkert. Der står ikke ”pokeball” – altså som i at du skal ud og fange Pokemons – men derimod ”Poke Bowl”. For en Poke Bowl i København er ikke en bold til at fange fantasi-dyr, men derimod den nyeste og mest lækre trend, når det kommer til moderne mad.

Læs her, hvad den nye mad-trend går ud på, og hvorfor du straks bør flyve ud på gaden for at finde den nærmeste restaurant, der laver Poke Bowls i København.

Derfor kan du finde en Poke Bowl i København

En Poke Bowl er faktisk ikke en ny ting. Slet ikke! Retten blev opfundet tilbage i 70’erne, da hawaiianske fiskere skulle bruge en sund og nærende omgang mad, inden de begav sig ud på det store hav.

Men på trods af, at ideen om en Poke Bowl kommer langvejsfra, så er den alligevel meget nem at finde i København. Flere store køkkener og mindre beværtninger serverer Poke Bowl i København, fordi det er en simpel ret, der på samme tid er nærende og smager utroligt godt.

Dét består en Poke Bowl af

En Poke Bowl er meget simpelt opbygget: Den består typisk af en næringsfyldt base, såsom ris eller laks i tern, og ovenpå dét kommer der krydderier, sovse eller tangsalat. Ideen er altså, at den skal være nem at lave, nem at kyle i maven, men samtidig fylde godt og være fantastisk velsmagende.

Mange kalder Poke Bowls for ”Hawaiis svar på sushi”, da smagen minder meget om hinanden. Der er i høj grad tale om umami, da den rå fisk møder den søde og saltede smag fra for eksempel soyasauce og tang. Og mange steder, hvor du kan få Poke Bowl i København, har de også valgt at lade det asiatiske køkken komme ind og sætte sit præg på deres Poke Bowls.

Sammensæt din egen Poke Bowl i København

En Poke Bowl kan dog være meget mere end bare ris og fisk. Du kan stort set sammensætte en Poke Bowl ud af alle slags råvarer – det er dog bare smart at holde sig til nogle bestemte kombinationer.

Derfor giver det også god mening at eksperimentere lidt med Poke Bowl i København. Besøg nogle forskellige restauranter, der har den her ret på menukortet, og du bør prøve noget nyt hver gang. Når du har fået smag for de forskellige kombinationer, er du måske selv parat til at sammensætte din egen, personlige Poke Bowl.

Prøv de her klassiske Poke Bowls

Der er dog nogle klassiske kombinationer, som du aldrig går galt i byen med:

• Laks, ris, edamame-bønner, broccoli, ananas og avocado

• Kyllingestykker, ris, teriyaki-mayo, edamame-bønner, gulerødder, ananas og tangsalat

• Tofu, ris, sød sennepssauce, gulerødder, edamamebønner, rødkål og avocado

• Rejer, ris, sesam-mayo, mynte, lime, gulerødder, sukkerærter, bønnespirer og tangsalat