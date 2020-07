Det kan du give din veninde i fødselsdagsgave

SPONSORERET INDHOLD: Når din veninde har fødselsdag, er det hyggeligt at skulle finde på god gave til hende. Til gengæld kan det også godt være rigtig udfordrende at finde det helt rette.

Af SPONSORERET INDHOLD

Du vil gerne imponere hende med en kreativ gave, men den skal samtidig gerne være både personlig og brugbar. Det kan derfor være rigtig rart med noget inspiration.

Mind hende om at hun skal forkæle sig selv

Alle mennesker har rigtig godt af at forkæle dem selv en gang imellem. Hvis din veninde er dårlig til at pleje og forkæle sig selv, kan du med din gave minde hende om, at hun skal huske det. Du kan f.eks. give hende noget lækkert hudpleje såsom en sheet maske el.lign. Du kan også give hende et sæt med en body scrub og en fugtgivende creme. Det er rigtig lækkert at have den slags produkter, men det er nødvendigvis noget, hun lige køber til sig selv.

Tag hende med på en oplevelse for jer begge to

En fødselsdagsgave må som sagt gerne være personlig og kreativ. En gave der er det, er en oplevelse. Du kan nemlig altid tilpasse oplevelsen, så den passer til lige præcis din veninde. Når du inviterer din veninde med ud på en oplevelse for du og hende, får I samtidig et hyggeligt minde og oplevelse sammen. Det kan være alt fra et spaophold til en vinsmagning. Det handler for dig om at finde på en oplevelse, som din veninde vil synes rigtig godt om.

Lav en personlig og hjemmelavet gavekurv

Du kan også vælge at lave din helt egen gavekurv. Du kan finde rigtig mange færdige gavekurve, men de er sjældent ret personlige. Når du laver en selv, kan du fylde den med lige præcis de ting, som din veninde synes godt om. Du kan ovenikøbet pakke den fint ind, så hun bliver endnu gladere for den. I gavekurven kan du komme lækre olier og krydderier til hendes køkken, hudplejeprodukter, chokolade og vin eller noget helt fjerde. Det kommer igen helt an på, hvad der vil falde i hendes smag. I hvert fald har du rigtig mange muligheder, når du laver din egen gavekurv.

Køb gave ud fra hendes interesser

Når du er tom for idéer til en gave, er det altid en god idé at starte med at overveje, hvad din veninde har af interesserer. Hvis du køber en gave ud fra hendes interesser, er du nemlig sikker på, at den bliver både brugbar og personlig, fordi du viser hende med din gave, at du kender hende godt. Hvis hun spiller en speciel sport, kan det være, at hun mangler et eller andet specielt udstyr. Hvis hun elsker at lave mad, kan du give hende en ny og smart køkkenmaskine, som hun ikke har prøvet endnu. Eller hvis hun er vild med mode og skønhed, kan du give hende en flot bluse eller noget ny makeup til hendes samling. Hun skal nok blive glad for det uanset hvad.