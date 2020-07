Din guide til valg af bil

SPONSORERET INDHOLD: Står du i en situation, hvor der snart skal en ny bil ind i garagen, har du en spændende, men vigtig beslutning foran dig. Det er naturligvis aldrig let at finde den helt perfekte bil, fordi det er en stor beslutning, der kræver meget overvejelse.

Står du i en situation, hvor der snart skal en ny bil ind i garagen, har du en spændende, men vigtig beslutning foran dig. Det er naturligvis aldrig let at finde den helt perfekte bil, fordi det er en stor beslutning, der kræver meget overvejelse. Dog har vi her i artiklen en lille guide til ting, du skal overveje, hvad enten du går med køb eller privatleasing.

Hvor skal bilen bruges?

Der er mange overvejelser, du skal gøre dig, inden du sætter din underskrift på kontrakten til den nye bil. Først og fremmest skal du tænke dig godt om – hvor bliver bilen brugt? Er du bymenneske med stort B, for så er det nok en af de mindre biler, som passer bedst. I byen er det typisk små køreture, hvor du blot skal kunne mase dig ind overalt.

Bor du derimod lidt uden for byen, og er planen, at du skal køre over længere strækninger ofte, så er det nok komforten, du skal have fokus på. Desuden betyder størrelsen nok heller ikke så meget, fordi hvis du befinder dig uden for de store danske byer, er der altid et hav af parkeringspladser. Men tænk dig godt om. Hvor skal bilen bruges?

Hvordan er dine fremtidsplaner med familien?

Er du alene nu, eller har du en kæreste, og hvad er fremtidsplanerne inden for den næste årrække? Det er et vigtigt spørgsmål, fordi der er stor forskel på, om du kun skal have plads til dig selv og kæresten. Her er en mindre bil måske helt fin, men hvad hvis der er en lille på vej? Her skal du nok tænke i noget lidt større, hvor sikkerheden er i top, ligesom der skal være plads til alt grej.

Det kan også være, at familien allerede har en god størrelse, og så skal du i den grad tænke på komforten. Det kan også være, at du er i en situation, hvor dine børn er ved at få kærester. Skal der også være plads til dem – tænk godt over familiesammensætningen.

Hvad med din økonomi?

Det siger lidt sig selv, at du skal have penge til det. Men det er ikke kun her og nu; du skal også have fremtiden med i betragtning. Den bil, du køber, skal også passe ind i økonomien over de næste par år. Derfor skal du vurdere, hvorvidt du vil købe ny, købe brugt eller lease din bil. De har alle sine fordele, men lad os kigge nærmere på leasing.

Det har den fordel, at du ikke skal af med det helt store beløb til start, ligesom du ved, hvad du skal give hver måned. Det giver et godt overblik i økonomien, og det er noget, der kan være rart på sigt. Desuden er engangsydelsen som nævnt også en smule lavere, og skal du op og have fat i de store biler til hele familien, er det måske den smarteste løsning, hvis du vil undgå en stor restgæld, som typisk vil følge efter et køb. Dog kan køb godt være det rette – det kommer an på din økonomi, og hvor lang tid du skal have bilen.

Er du på jagt efter en ny bil, skal du lige give ovenstående en tanke.