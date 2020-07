Egon er på vej ud

”Egon” ved Bagsværd Stadion. Foto: Privat.

Fodgængersymbol ved Bagsværd Stadion er ikke Ampelmanns ”fætter”

Af Peter Kenworthy

Ampelmann er en ikonisk lille rund mand, med hat og bredt smil, som er afbilledet på lyskryds i Berlin. Figuren blev designet af den østtyske psykolog, Karl Peglau, i 1961, og overlevede den tyske genforening i 1990 – måske på grund af figurens venlige og barnlige streg.

I Bagsværd, nærmere bestemt ved Bagsværd Stadion og på Bondehavevej, er der en figur der minder om Ampelmann, med hat og det hele. Den er dog ikke identisk. Den i Bagsværd har to arme, mens man på Ampelmann kun kan se en, og hatten er også anderledes.

Ifølge Gladsaxe Kommune er figuren en standard, som kommunens leverandør bruger.

Leverandøren af vejmarkeringer til Gladsaxe Kommune, LKF, fortæller, at man ikke selv opfundet figuren, men bruger to standarder fra producenten Geveko Markings.

Og Geveco Markings fortæller til Gladsaxe Bladet, at figuren slet ikke er inspireret af Ampelmann, men derimod af de gamle symboler fra fodgængerovergangene med de såkaldte Torontoanlæg (et trafiklys der konstant blinker gult, for at gøre bilister opmærksomme på et fodgængerfelt).

De plejede at kalde figuren for ”Egon”, men i vores mere kønsneutrale tider er Egon på vej ud, for at blive afløst af et symbol med navnet E21-2, uden hat.