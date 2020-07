En grønnere og mere levende by

Jytte Tholstrup Svendsen – formand Liberal Alliance Gladsaxe

I Liberal Alliance er vi meget glade for at høre om Byrådets indstilling til en by med mangfoldighed og med byrum.

Der er lavet utallige undersøgelser der fortæller hvor vigtigt byrum er for mennesker. Vi må og skal ikke plastre hver kvadratmeter til med mursten.

Det er så her Borgmesteren sammen med Socialdemokraterne ikke er enig med Liberal Alliance i byens udvikling. Således siger Liberal Alliance nej tak til mere trafikstøj, nej tak til udledning af spildevand i moseområderne, nej tak til fortætning og fjernelse af grønne områder i Gladsaxe kommune. Liberal Alliance går ind for en levende grøn by, som er bygget til mennesker og hvor naturen / byrummet kan bruges af borgerne. Vi er tilhængere af al udvikling som sker med omtanke og sund fornuft.

Det er netop gennem brugen af smarte og nye miljøteknologier, trafikdæmpende indsatser og en fornuftig byggepolitik at Gladsaxe kommune skal udvikle sig. Byggeri må gerne være smukt at se på, børnevenligt, gode parkeringsforhold og et levende butiksliv.

Derfor håber Liberal Alliance da også at Borgmesteren og Socialdemokratiet vil ændre syn, lytte og samarbejde med Liberal Alliance og det øvrige Byråd om at bygge en by med byrum – for mennesker. Kort sagt – borgerne først