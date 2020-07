En mere genkendelig skolehverdag

School boy is holding books isolated on white background

Skolerne skal blandt andet igen til at give eleverne de lovpligtige timer efter sommerferien

Af Redaktionen, redigeret

Retningslinjerne er klar for skolegangen på landets skoler efter sommerferien. Afstandskravene skal fjernes, hvis det gør det muligt at leve op til de normale lovgivningsmæssige krav til undervisningen. Og eleverne have det normale antal timer.

Samtidig vil der stadig skulle tages en række forholdsregler, som begrænset antal kontakter, ekstra hygiejne og rengøring, samt at man skal sende symptom-ramte elever og personale hjem.

En ny undersøgelse lavet af A&B Analyse for folkeskolen.dk viser, at folkeskoleeleverne ifølge deres lærere generelt har holdt det faglige niveau mens der har været nødundervisning, men at de fagligt svage er blever svagere. pk