Familien og samfundets sammenbrud i Bibliografen

Russell Crowe på sammenbruddets rand i ”Unhinged” Foto: Nordisk Film.

I ”Familiefesten” ønsker Andrea sig over alt andet en stille og rolig 70-års fødselsdagsfest

Af Redaktionen, redigeret

Sådan skal det selvfølgelig ikke gå, da Andreas utilregnelige datter, Claire, uventet kommer hjem efter at have været forsvundet i tre år. Det er dog ikke af hverken sentimentale eller familiære årsager, at hun drages mod barndomshjemmet. Nej, Claire er kommet for at få de penge, hun mener, familien skylder hende.

”Familiefesten” er på skønneste franske manér et skønt familiedrama krydret med en god portion humor og enestående præstationer af både Catherine Denueve og Emmanuelle Bercot.

Vi har savnet Russell Crowe på det store lærred. Det rådes der nu bod på med den psykologiske thriller, ”Unhinged”, der ligesom filmen ”Falling Down” udforsker, hvor lidt der måske skal til for at bringe vores såkaldt stabile samfund ud af balance. Rachel, spillet af Caren Pistorius, er kommet for sent ud ad døren på vej til arbejde. I et lyskryds kommer hun op at skændes med en fremmed mand, spillet af Russell Crow, der føler sig magtesløs og overset af systemet. Snart befinder Rachel sig i en verden dødbringende lektioner; et farligt spil mellem kat og mus, der viser én mands reaktion på et samfund, der har vendt ham ryggen.

Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 30. juli.