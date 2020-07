Gør dine medarbejdere bedre med online vidensdeling

SPONSORERET INDHOLD: Det kan nogle gange være svært at nå ud til alle medarbejderne i ens forretninger eller i ens virksomhed. Især hvis det er en virksomhed med flere forgreninger, kan det være svært at sikre sig, at alle medarbejdere får de samme gode forudsætninger for at udføre deres job.

Af SPONSORERET INDHOLD

Med online vidensdeling kan du sørge for udruste dine medarbejdere på bedst mulig måde. Med Academy bliver der nemlig lagt fokus på 5 ting: vidensdeling, træning, salg, motivation og sparring.

Online vidensdeling og træning

Academy er en platform, hvor der kan foregå online vidensdeling. Det kaldes for en vidensplatform, da det netop er viden, der er i fokus for platformen. Info fordeles til medarbejderne gennem blandt andet træningsforløb og særlige certificeringer, som brugerne kan tage.

Træningen foregår på platformen i forløb med særlige fokus. Disse forløb er med tekster og supplerende videoer, som medarbejderne kan se. Efter et træningsforløb kan man så teste sin viden, og hvis man kan huske de væsentlige ting, kan man få certificeringer. Disse certificeringer skal så fornys efter bestemte tidsrum for at sikre, at medarbejderne kan huske alle de vigtige elementer, og har dem siddende på rygraden. Det er noget af det, som gør Academy så god inden for online vidensdeling.

Forbedrer salgsteknikkerne

Academy er god til at forbedre medarbejdernes salgsteknikker. De kan bl.a. gennem den online vidensdeling få tips til, hvordan de bedst muligt sælger et produkt.

Desuden kan man over Academy holde kampagner, hvor der bliver sat fokus på et enkelt produkt. Formålet med disse kampagner er at øge salget af lige nøjagtig det produkt. Men kan også holde interne konkurrencer mellem de forskellige grene og butikker i virksomheden. På den måde kan man øge motivationen til at sælge lige nøjagtig produktet i kampagnen.

Gennem den online vidensdeling kan medarbejderne også lære, hvordan de bliver gode til at øge op- og mersalg, når de er blevet trygge ved deres arbejde.

Motivations øges

Academy sætter stor fokus på at motivere brugerne til at engagere sig mere i den online vidensdeling. Udover de konkurrencer som virksomhederne selv kan sætte i gang, bliver der også brugt teknikker fra spillets verden. Brugerne kan nemlig optjene point, når de gennemfører træningsforløb, får certificeringer eller læser nyheder. På den måde kan de både følge med i deres egen og kollegaernes fremskridt.

Sparring er essentiel

En del af den online vidensdeling, der foregår på platformen er sparringen. Her handler den online vidensdeling om forholdet mellem virksomheden og Academy. Der vil nemlig løbende foregå sparring, således at platformen vil blive tilpasset virksomhedens behov. Academys medarbejdere vil kigge på brugen af platformen og sammen med virksomheden udvikle på platformen, så den bliver ved med at passe til virksomhedens medarbejdere og planer.