Gratis i biffen

Gladsaxe Kommune inviterer alle unge på 15, 16 og 17 år på filmoplevelser i sommerferien

Af Redaktionen, redigeret

Det gælder alle film i Bibliografen Bagsværd til 9. august.

Hvis man bor i Gladsaxe Kommune og er 15, 16, eller 17 år, så skal man vise sit sundhedskort i billetsalget for at kunne tage imod en gratis biografbillet.

Hvis man har en yngre ven, en gammel fætter, en veninde fra en anden kommune, en mormor, far eller lillebror der også vil med, så er de naturligvis velkomne – men for dem er billetten for egen regning, fortæller Gladsaxe Kommune.