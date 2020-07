”Grøn” by bliver højst et figenblad

Lars Abel, byrådsmedlem (C)

Af Lars Abel, byrådsmedlem (C)

”Ja til en grønnere og mere levende by” lyder overskriften på et indlæg af borgmester Trine Græse i Gladsaxe Bladet 1. juli som modsvar til mit tidligere debatindlæg, hvor jeg siger nej tak til den kraftige fortætning, som nu også kan forventes på Ringbo-grunden ved Vadstrupvej.

Desværre er jeg i øjeblikket forhindret i offentligt at dokumentere, at borgmesteren og byrådets flertal netop har helt andre planer om bebyggelse på Ringbo-grunden. Jeg er pålagt fortrolighed om den konkrete sag, som blev behandlet på byrådets lukkede møde 24. juni 2020. Et stort flertal ønsker en tæt bebyggelse på grunden. Det er kun et spørgsmål om hvem, der skal bygge. Skal det være Københavns Kommune, som i dag ejer grunden, eller skal Gladsaxe Kommune købe og bygge en ny bydel. Ifølge borgmesteren forudsætter en levende by, at der bygges tæt og med en høj bebyggelsesprocent. Fakta er, at størstedelen af Ringbo-grundens grønne beplantning og mange store træer ifølge planerne fældes. For at skabe et nyt ”beton-område”. Det ”grønne” i området bliver højst et figenblad.

Prisen på de planlagte institutioner på området kommer langt over 0,5 mia. kr. Vi har i forvejen Skovbrynet Skole, som har fysiske muligheder for at optage alle de børn, som forventes at flytte ind i det omfattende boligbyggeri langs Vadstrupvej. Derfor er det en helt unødvendig skatteyderfinansieret udgift, at ”flytte” skolen nogle få hundrede meter.