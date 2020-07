Her får du den bedste kaffe i København

SPONSORERET INDHOLD: Kaffen er for det danske folk noget helt særligt. Og sammenligner med den varme drik med andre drikkevarer, vi dagligt indtager i forbindelse med arbejde eller fritid, er det uden tvivl den drik, vi indtager allermest af i løbet af døgnets 24 timer – hvor end vi er, og hvad end vi laver!

Netop derfor er flere og flere danskere da også utrolig opmærksomme på, hvilken kaffe de putter i munden, når de om morgenen, aftenen eller midt på dagen hælder en kop varm kaffe op i kaffekoppen. Og serverer man en ringere kaffe eller én, der ikke lige falder i god jord, vil det for mange være næsten lige så slemt som at gå ind i et rent hjem med beskidte sko.

Men når man taler om kaffe, er der også to forskellige varianter, til hvilke vi har forskellige krav og præferencer; café-kaffen og så den, man får hjemme og på arbejde. I artiklen her kigger vi nærmere på, hvor man skal gå hen, hvis man gerne vil have byens bedste café-kaffe – for selvom man måske skulle tro, man finder lækker kaffe hos de fleste cafeer i byen, har de ofte noget vidt forskelligt at byde på.

En ny barista på hvert gadehjørne

Som kaffeglad dansker kan det være svært at finde præcis den kaffe, man selv er fan af, når man befærder sig i de større danske byer, hvor kaffebarer ligger rundt på hvert et gadehjørne. Og selvom man måske kan få Københavns lækreste brunch ét sted, er det bestemt ikke sikkert, at man også her får en lækker kaffeservering.

Grunden herfor er unægtelig, at hver kaffebar også har hver sin barista og idé om, hvordan en rigtig kaffe skal smage. Og da netop kaffen er så subjektiv, som den er, er der bare qua dets store efterspørgsel en større variation på markedet.

Finder man dog sin lokale barista, kan man også være forsikret om, at det ikke er en kaffeoplevelse, man bare lige sådan laver om på som kaffebar – og dermed vil man også være sikker på, at man får en god og tilfredsstillende oplevelse hver gang.

Nye kaffeblandinger fra hele verden

En anden faktor, der gør, at man som kaffeelsker kan være endnu mere kræsen, når det kommer til kaffevalg rundt på landets mange caféer, er også, at man i dag kan få kaffevariationer, der er så forskellige på grund af kulturelle blandingsforhold og bryggemetoder.

For med globaliseringen har man netop fået muligheden for at importere alverdens forskellige smage og typer – og i et land som Danmark er det ikke en mulighed, man lader gå hen. For selvom man måske har en speciel eller traditionel præference, er der ikke noget bedre end at blive oplyst af nye særprægede varianter, der gør ens forståelse for det sorte guld endnu større.

Denne variation har man særligt mulighed for at prøve af i danske storbyer som København, hvor de lokale baristaer har næse for nye smagsvarianter og bryggemetoder – og har du ikke endnu afsøgt dine muligheder, er det bare med at komme afsted.