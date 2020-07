Hiroshima markeres i Gladsaxe

Siden 1981 har Kvinder for Fred markeret atombombningen over Hiroshima 6. august 1945

Af Redaktionen, redigeret

Mellem 70.000 – 120.000 børn, kvinder og mænd dræbt øjeblikkeligt og i den følgende tid døde tusindvis af strålesyge efter bomben over Hiroshima, fortæller Kvinder for Fred. I 1981 blev hver kommune pålagt at udlægge et areal til massegrav i tilfælde af ’den værst tænkelige ulykke’. Arealet blev udlagt på Gladsaxe Kirkegård område 22-25. Kvinder for Fred har siden 1981, i samarbejde med kirkegården, plantet en rose hvert år for at omdanne massegraven til en rosenhave / fredshave.