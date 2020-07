Hvad får jeg egentlig for mine gebyr i bankerne?

Thomas Madsen, Søborg Hovedgade 28

Af Thomas Madsen, Søborg Hovedgade 28

Jeg er kunde i Jyske Bank Søborg, som har lukket deres Dankort-automat ned for altid. Hvis jeg så skal hæve kontant, så skal jeg til Hellerup eller til Lyngby for at kunne hæve kontanter.

Går jeg så over i en anden banks Dankort-automat og hæver kontanter, så skal jeg betale 15,- kr. for en hævning.

Siden midten af 90-erne er flere og flere af bankernes opgaver flyttet fra banken til at blive løst af kunderne selv derhjemme. Lige nu er Jyske bank, og også andre banke i gang med at flytte kontanthævninger over på detailhandlen og især på supermarkederne.

Samtidig har bankerne forringet deres renter og hævet deres gebyrer. Så nu er jeg kommet dertil hvor jeg spørger bankerne og især Jyske Bank: Hvad er det jeg får ud af de penge jeg betaler for at have en bank?

Lige nu flytter de bare opgaverne over på andre, men tager sig bedre og bedre betalt for det.

Er bankerne til for kunderne og samfundet eller er det blevet til at kunderne og samfundet er til for bankerne? Har bankerne udspillet deres rolle, så vi som samfund skal til at gentænke denne sektor?