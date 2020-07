Hvorfor du skal overveje Catering i København

SPONSORERET INDHOLD: Der er ikke noget mere stressende end at skulle stå for alting til et stort middagsselskab helt selv. Hvad enten det er konfirmation, bryllup eller fødselsdag, og hvad enten menuen står på helleflynder, pommes sauté eller isdessert, så kan det være en stor mundfuld. Derfor kan det være en god idé at outsource madlavning til professionelle. På den måde kan man læne sig lidt mere tilbage som vært, når den store dag kommer.

Af SPONSORERET INDHOLD

Når du skal finde den perfekte catering i København og omegn, er der flere overvejelser, du bør gøre dig. Hvad må det koste? Hvor mange retter skal gæsterne have? Har jeg krav til økologi og dyrevelfærd? Hvor lang må leveringstiden være? Alt det og meget mere er relevant at få svar på, når du bestiller menuerne.

Flere forskellige udbydere

Der er flere forskellige firmaer, der leverer catering i København. Nogle har et minimum antal gæster, der skal være til stede ved selskabet. Det hænger sammen med, at de udbyder relativt billige priser på eksempelvis tre retter. Ved Hooked i København leverer de eksempelvis til minimum 60 personer og laver udsøgte tre- og fire retters løsninger til mellem 120 og 200 kr. Her er der fokus på fisk og skaldyr.

Når du skal bestille catering, er det også vigtigt at tænke på, om der er nogle køkkener, dig og gæsterne er specielt glade for. Hvert cateringfirma har deres helt egen force, og er man utrolig glad for nordisk mad, giver det selvsagt mening at finde et firma, der specialiserer sig i nordiske retter.

Mange bruger catering i firmasammenhænge. Det kunne være til julefrokoster eller receptioner. Men faktisk er det også smart at bruge det privat. Nogle gange kan stress med forberedelser og mangel på overskud være det, der dræber en fest på forhånd. Har du outsourcet catering, så skal du ikke bekymre dig om det.

Catering er blevet meget populært

Disse dage virker det, som om at tid er en af de knappeste ressourcer, vi har. Derfor vil mange selvsagt gerne spare tid, som de eksempelvis kan bruge med venner og familie. Catering er en af de måder, man kan gøre det på. Hvor det før tog flere dage at forberede alle retterne til gæsterne, kan det nu tage under en time. Der er blot tale om at vælge det, der får munden til at løbe i vand, og så bestille.

Generelt vil der typisk være en service fee foruden kuvertprisen. Serviceprisen dækker for det administrative og praktiske med at lave maden. I København er der masser af forskellige cateringmuligheder – på både Nørrebro, Østerbro, Frederiksberg, i Indre By med mere. Du kan jo spørge i dit netværk, om de kan anbefale en leverandør.

De fleste cateringfirmaer i København vil også levere til andre steder på Sjælland. Derfor er det stadig relevant at kigge efter catering i København, selvom man bor langs kysten nordpå eller i en af byerne på Sydsjælland. Det kan jo også være, at ens yndlingsrestaurant har en catering service. Det er helt klart værd at tjekke op på.