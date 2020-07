Idrætsanlæggene i Gladsaxe præsenterer ekstra sommeraktiviteter

Portrait of teenage girls in sport uniform playing basketball, throwing the ball into the basket

Der er rig mulighed for at dyrke idræt i Gladsaxe Kommune i sommerferien. Foto: Colourbox

Idrætsanlæggene kan nu løfte sløret for en lang række ekstra sommeraktiviteter for børn og unge

Af Redaktionen, redigeret

Den nye pulje penge fra Børne- og Undervisningsministeriet skal sørge for, at sommeren bliver ekstra sjov og spændende for børn og unge i alderen 6-17 år i Gladsaxe Kommune. Tidligere er der blevet frigivet gavebilletter til Bibliografen for de 15-17-årige, og nu kan idrætsanlæggene præsentere sine ekstra sommeraktiviteter. Det skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

De nye sommeraktiviteter på idrætsanlæggene henvender sig til en bred gruppe af børn og unge. Det gælder både de velkendte idrætsaktiviteter som for eksempel beach volley, boksning, cheerleading og atletik, men der bliver også tale om helt unikke tilbud over sommerferien.

Man kan blandt andet sætte balanceevnerne på prøve i aktiviteten ”Slackline”, ligesom der bliver rig mulighed for at blive fysisk og psykisk udfordret på forhindringsbanen i ”OCR”. Og desuden er det lykkedes at få den populære klatrepark GoMonkey ombord.

Tilsammen giver det et alsidigt og bredt favnende udbud af aktiviteter på idrætsanlæggene over sommerferien.

Se hele programmet her: https://gladsaxe.dk/idraetsanlaeggene/aktiviteter/sommeraktiviteter

HH