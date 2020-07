Kærlighed og tab i Bibliografen

KJ Apa og Britt Robertson i ”I Still Believe”. Foto: Nordisk Film

I ”I Still Believe” spiller KJ Apa og Britt Robertson, fra henholdsvis ”Riverdale” og ”Tomorrowland” hovedrollerne, imens mindre roller fyldes behændigt ud af blandt andre Shania Twain.

Af Redaktionen, redigeret

Helt uden ironi og i ramme alvor følger dette musikalske drama den unge Camps rejse fra altoverskyggende tab til enorm kærlighed og ”beviser” samtidig, at håb og mirakler går hånd i hånd. I ”I Still Believe” spiller KJ Apa og Britt Robertson, fra henholdsvis ”Riverdale” og ”Tomorrowland” hovedrollerne, imens mindre roller fyldes behændigt ud af blandt andre Shania Twain.

”I Still Believe” har premiere i Bibliografen torsdag 16. juli.

Tirsdag 21. juli inviterer Bibliografen endnu en gang indenfor til operabio, hvor ”Tosca” indtager det store lærred. I La Scalas formidable opsætning af denne klassiker spiller ingen ringere end Anna Netrebko titelrollen, og ”Tosca” er komponeret af Giacomo Puccini i år 1900.

Anna Netrebko er en af verdens største operasangere og har optrådt på både Mariinskij-teatret, San Francisco Ballet og Metropolitan Opera i store opsætninger som for eksempel ”Figaros bryllup”. La Scala i Milano er en af Italiens største operascener og har en lang tradition for store, klassiske opsætninger. Dirigenten Riccardo Chailly, og iscenesætter David Livermore sørger for at Tosca nydes af ørene såvel som øjnene. Denne fortolkning omtales som en af de smukkeste fortolkninger af operaen til dato. Opsætningen er som skabt til at blive oplevet i biografen, så gør os andre selskab, når det igen er operatid i Bibliografen.