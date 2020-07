Kompensation

Fem procent af lønmodtagere i Gladsaxe har været omfattet af lønkompensation – halvt så mange som på landsplan

Af Peter Kenworthy

I april blev 222.100 lønmodtagerjob støttet under lønkompensationsordningen – især i hovedstaden. Det svarer til 11 procent af alle job i det private, ifølge Danmarks Statistik.

Tårnby topper listen med over 43 procent, ikke mindst på grund af de mange jobs i tilknytning til luftfart, efterfulgt af Rødovre med 18,8 procent. Kalundborg og Samsø har i den anden ende af skalaen haft den lavest andel med under 5 procent, efterfulgt af Gladsaxe med 5,2 procent job med lønkompensation.