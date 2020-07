SPONSORERET INDHOLD: Skal du holde fest eller et stort selskab, hvor der måske kommer over 70 mennesker. Synes du, at opgaven med at lave mad og sørge for forfriskninger til samtlige gæster er lidt uoverskuelig? Så lej en foodtruck med catering!

Det kan spare dig for meget bøvl og mange bekymringer. I dag er der mange udbydere, så det er ret nemt at få fat i en foodtruck til konfirmationsfesten, brylluppet eller konferencen.

Lejer du en foodtruck med catering, så kan dine gæster få serveret lækre gourmetretter henover disken til dit event. Maden vil være frisk og lækker, og dine gæster vil glæde sig over at kunne vælge mellem spændende kulinariske tilbud på menukortet. Det giver en dynamik og en mulighed for at socialisere med nye mennesker at få fat i en madvogn. Gæsterne vil være glade for dit valg og føle sig forkælede.

Kulinarisk smag og krav

Hvilken foodtruck der er den oplagte at leje for dig, afhænger af forskellige faktorer. En er selvsagt pris – man kan få nogle, der er ret billige, og nogle i den dyre ende af skalaen. Madpræferencer og ønsker til ingredienser er selvfølgelig en anden. Her bør gæsterne også tages i betragtning. Vil du mon helst have traditionel nordisk mad eller måske indisk eller mexicansk?

I Norden har vi fået en del foodtrucks på det seneste, som har haft stor succes med deres biks. En af dem er Hooked, som laver inspirerende retter med fisk og skaldyr. Kokkene har rejst rundt i landet med den populære marineblå foodtruck og spredt gastronomisk glæde med retter som fish & chips, hummerruller og mere. Faktisk blev deres foodtruck så populær rundt omkring til events, at de nu har åbnet to restauranter i Københavnsområdet.

Socialisere gennem mad

Det er ikke for sjov, at antropologer for hundrede år siden allerede fremhævede måltidets sociale egenskaber. At nyde god mad sammen har altid været en af de bedste måder at hygge på og lære nye mennesker at kende. Som vært vil man altid gerne have, at gæsterne kommer hinanden ved og knytter bånd. Det mål kommer man tættere på ved at servere lækker mad og skabe en uformel tone.

Her er en madvogn ideel, fordi den giver anledning til, at gæsterne kan gå udenfor og snakke over en bid lækker mad frisk fra vognen. Det giver et pusterum og en følelse af velvære. Eventet bliver derfor kun bedre ved, at man lejer en foodtruck.

Hvordan du finder den bedste

Det er altid en god idé at forhøre sig i sit netværk eller spørge venner, om de har nogle anbefalinger. Ellers er internettet din ven. Søger du eksempelvis på ordene ”foodtruck” og ”catering” sammen med de retter eller den type køkken, du leder efter, skal der nok komme mange bud. Så kan du altid vælge den, der passer bedst til dig og dit event.

Den kan være, at du er meget klimabevidst eller går op i dyrevelfærd. Da må du sikre dig, at madvognen og personalet lever op til de krav, du har som forbruger. Det kan gøre researchen lidt længere, men være det værd i sidste ende.