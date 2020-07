Lettere udgiftstung

Gladsaxe Kommune bruger lidt mere på administration end gennemsnitskommunen

Af Peter Kenworthy

Kommunerne brugte i 2019 over 50 milliarder på administration og ledelse – hvilket er lige under 9.000 kroner per indbygger – selvom kommunernes administrationsudgifter er faldet med et par procent per indbygger siden 2013, kan man læse i en analyse fra den uafhængige benchmarkenhed under Social- og Indenrigsministeriet.

Der er dog, ifølge analysen, stor forskel på de enkelte kommuners udgifter til administration, der spænder fra cirka 7.500 kroner til over 12.000 kroner per indbygger (økommunerne ligger dog på op til næsten 18.000 kroner).

Gladsaxe Kommunes udgifter til administration i 2019 ligger over landsgennemsnittet, på 9.838 kroner per indbygger – en lille stigning i forhold til 2017. Heraf udgjorde såkaldte administrative støttefunktioner (blandt andet jurister og økonomer) og chefer næsten halvdelen, mens myndighedspersoner (blandt andet jobkonsulenter, socialrådgivere og ingeniører) og decentrale ledere (blandt andet ledere af folkeskoler og i ældreplejen) udgjorde omkring 20 procent hver. Der resterende del af beløbet består af øvrige administrationsudgifter som tjenesteydelser.

Gladsaxes nabokommuner bruger – undtagen Herlev, der bruger lige over 10.000 – færre penge på administration per indbygger end Gladsaxe (mellem 8.688 kroner og 9.498).