Markant fald i antallet af indbrud i Gladsaxe

Danmarks Statistik har netop offentliggjort indbrudstal for 2. kvartal 2020, og Gladsaxe er meget fint med på landsgennemsnittet

Af Henrik Hvillum

Antallet af indbrud er rekordlavt, og samtidig er danskernes utryghed, når det gælder indbrud, faldet for første gang i flere år. I Gladsaxe Kommune er antallet af indbrud i andet kvartal således faldet fra 149 i 2019 til 29 i 2020 (!).

Hvor årets første kvartal viste tegn på, at coronanedlukningen mindskede antallet af indbrud i danskernes private hjem, har indbrudstallene for 2. kvartal bekræftet billedet – her blev der ifølge Danmarks Statistik anmeldt 2.826 indbrud i private hjem. Det er 2.121 færre end samme kvartal sidste år, hvor antallet af anmeldte indbrud var 4.947. Det svarer til et fald på 43 pct.

Det markante fald glæder naturligvis Bo Trygt – et samarbejde mellem Realdania, TrygFonden, Det Kriminalpræventive Råd og Videncentret Bolius, som har til formål netop at mindske antallet af indbrud og øge trygheden blandt borgerne.

– Vi har i de senere år i stigende grad set, at indbrudstallet er faldet, og under coronatiden har det været meget markant. Men generelt er der en faldende trend, og det hænger sammen med, at flere og flere mennesker og organisationer engagerer sig i at forebygge indbrud. Det gælder eksempelvis borgere, som tilmelder sig nabohjælp, det gælder politiet, som retter større fokus på området, og det gælder flere og flere kommuner, som sætter indbrudsforebyggelse på dagsordenen, siger Britt Wendelboe, programleder i Bo Trygt til Gladsaxe Bladet.

I Sverige er det anderledes

I ugerne fra nedlukningen af Danmark og frem til første fase af genåbningen skete der 43 pct. færre indbrud i private hjem end året før. I Sverige, hvor man ikke har lukket samfundet ned på samme måde, har man ikke oplevet samme nedgang.

– Dét, der har virket mod indbrud under coronaned­lukningen i Danmark, er dét, der stadig virker – nemlig at folks hjem ser beboede ud, og at man hjælper hinanden i kvarteret. Vi ved også fra undersøgelser, at der er sammenhæng mellem gode naborelationer og tryghed. Det er dog først om et års tid, at vi kan se, om folks ændrede adfærd har haft en gavnlig effekt på det generelle antal indbrud, siger Reinholdt Schultz, pressekontakt for Bo Trygt.

Højsæson for indbrudstyvene

Sommerferien er normalt et af de tidspunkter på året, hvor indbrudstyvene har allermest travlt.

