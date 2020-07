Markedsføring i 2020 kræver teknisk snilde og synlighed i offentligheden

SPONSORERET INDHOLD: Markedsføring er ikke længere, hvad det har været, når det kommer til tryk og fysiske reklamestrategier. Derimod er internettet blevet verdens foretrukne reklameplatform, hvor du har et væld af muligheder for at lave brugertilpassede reklamer og sponsoreret indhold. Men hvordan kommer du i gang med en markedsføringsstrategi, der holder i 2020? Det fortæller vi dig mere om lige her.

Foruden en god portion viden om markedsføring gælder det også om at alliere sig med de rette folk. Derfor er det altid en god idé at anvende eksterne virksomheder, der kan hjælpe dig med særligt udarbejdelse af mere teknisk krævende discipliner. Mere om det lige her.

Glem ikke den fysiske tilstedeværelse

Selvom det kan være fristende at klare det hele fra computeren, gælder det om ikke at glemme fordelene ved den fysiske tilstedeværelse i forbindelse med markedsføring. Her taler vi særligt om tilstedeværelse ved messer, kurser og lignende, hvor du har mulighed for at ramme et kundesegment, der ligger inden for dine services.

Med dig bør du altid have et roll up banner. Med et roll up-banner får du mulighed for at synliggøre din virksomhed, samtidig med at det ikke koster dig en formue. Et banner som dette bør være udstyret med de vigtigste informationer om det, du kan tilbyde. Dette skal understøttes med en illustration, der er med til at øge opmærksomheden.

Offline marketing betaler sig

Netop synlighed er en vigtig faktor for at blive eksponeret for potentielle kunder, når du er ude og vise din virksomhed frem. Selvom online marketing er i rampelyset, er det vigtigt ikke at underkende vigtigheden ved den fysiske tilstedeværelse. Foruden det klassiske roll up banner, gælder offline marketing også om at få tryksager til messen og reklame ved eksempelvis busstoppesteder.

Når du skal designe offline marketingsprodukter, er det helt essentielt at have det bemærkelsesværdige eller det fængende i fokus. Her skal du kunne fange folks opmærksomhed på få sekunder, hvorefter de hurtigt vil vurdere, om det er noget for dem. Ved at have din ønskede målgruppes interesser i fokus, kan du nemmere præsentere disse potentielle kunder for noget indhold, der har relevans for dem. Det kan både være ud fra det visuelle i form af grafikken eller det tekstlige element.

Reklamer, kvalitet og nærvær

Også reklamer på forskellige websider er en afgørende del af en god digital markedsføringsstrategi. Her vil dine reklamer blive tilpasset den enkelte brugers færden på nettet, og du har ligeledes mulighed for at reklamere på sociale medier. Her kan du på en billig og effektiv måde blive eksponeret for personer, der kunne finde dine services interessante.

Derudover gælder det om at have en side, der rummer en høj kvalitet. Dette gælder både tekstmæssigt og visuelt, og hvor en dårlig hjemmeside typisk vil få kunderne til at vælge en anden. Her skal du have særligt fokus på den nærværende forbindelse mellem dig og kunde. Dette kan gøres gennem et grundigt tekstarbejde, hvor henvendelsesformen er direkte til modtageren.