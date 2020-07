Medaljeklar

Lærer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium får medalje for naturvidenskabsundervisning

Af Redaktionen, redigeret

Claus Rintza modtager H. C. Ørsted Medaljen i bronze af Selskabet for Naturlærens Udbredelse den 7. september 2020. Medaljen gives til særligt inspirerende lærere inden for naturvidenskab og teknologi.

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (stiftet 1824 af H.C. Ørsted), belønner fremragende formidling i forskellige kategorier med H. C. Ørsted Medaljer. Med medaljen følger et rejselegat på 25.000 kroner og et legat til medaljemodtagerens skole på 25.000 kroner til brug for et naturfagligt projekt.

Claus Rintza har undervist elever i både grundskolen og gymnasiet i over 40 år. I 2015 vandt Claus Rintzas elever Nordisk Mesterskab i Matematik.