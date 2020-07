Mere eller mindre

Produktiviteten hos kommunalansatte magistre har været den samme under coronakrisen

Af Peter Kenworthy

De kommunalt ansatte magistre (typisk akademikere med universitetseksamen i humaniora eller naturvidenskab) arbejder knap fem timer mindre om ugen, end de gjorde før coronakrisen. Men produktiviteten er næsten den samme, viser en ny undersøgelse fra Dansk Magisterforening.

De kommunalt ansatte arbejdede i gennemsnit 39,3 timer om ugen inden coronakrisen. Nu arbejder de i gennemsnit 34,5 timer. Det er knap fem timer mindre om ugen, viser undersøgelsen.

Den forkortede arbejdstid betyder dog ikke, at medarbejderne i landets kommuner nødvendigvis laver mindre. De kommunalt ansattes selvvurderede produktivitet er kun faldet 0,15 på en skala fra 1-10 i samme periode. Til sammenligning er produktiviteten faldet 0.24 for de øvrige medlemmer.

Færre magistre har oplevet stress under coronakrisen, ifølge Magisterforeningen. Blandt andet oplever 16 procent flere at de har tid til arbejdsopgaverne.

Mange erfaringer

Gladsaxe Bladet ville gerne vide hvad tendensen har været i Gladsaxe i forhold til hvor meget de kommunalt ansatte har arbejdet og hvor meget de har nået, og hvordan kommunen eventuelt overvejer at ændre på arbejdsgangene i lyset af erfaringer fra coronakrisen.

Ifølge chef for Strategi, Kommunikation og HR i Gladsaxe Kommune, Tine Vedel Kruse, er der rigtig mange erfaringer at lære af fra coronakrisen, både positive og negative.

– Vi er i gang med at samle op på erfaringerne, så vi kan få vigtig læring med i vores fremtidige måde at arbejde på, siger Tine Vedel Kruse.