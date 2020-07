Mindre udbud mindsker madspild

I disse coronatider, hvor caféen på Kildegården kun har haft åbent en time dagligt for at sælge måltider som takeaway, har vi indskrænket udbuddet, for at mindske madspild.

Af Anne Kristensen

Anne Kristensen, leder af Hjemmeplejen og Kildegården

I disse coronatider, hvor caféen på Kildegården kun har haft åbent en time dagligt for at sælge måltider som takeaway, har vi indskrænket udbuddet, for at mindske madspild. Derfor har vi kun solgt hovedret og biret. Og ja – Hans Larsen har ret i, at de fleste dage byder på sauce og kartofler. Det skyldes, at det er det, de fleste af vores borgere ønsker. Det kan selvfølgelig alt sammen medvirke til, at hele kan føles lidt kedeligt og ensformigt lige nu. Menuplanen er ikke ændret i forhold til tidligere.

Den skrives ud fra sæsonplaner, som ligger fast og er planlagt, så retterne ikke gentages for ofte. Under normale forhold tilbyder vi også en lun ret, som er lidt mere moderne. Når det er sagt, så glæder det mig, at HL trods alt synes, at maden er spiselig og medarbejderne søde. Så er der håb forude, til når vi et tidspunkt kan åbne caféen op igen og kan udvide sortimentet.