Musik skaber glæde

Det ligger Johannes Pehrson (tv) og Maria Rosenberg meget på sinde at give psykiatriske patienter en god musikoplevelse med bandet ”Me and Maria. Foto: Presse

Singer/songwriter-duoen ”Me and Maria”, som netop har udsendt albummet ”Lige Nu Og Her”, har skabt sin egen niche ved at give koncerter for psykiatriske patienter

Af Henrik Hvillum

Musik generer følelser, og i visse tilfælde giver det reaktioner, som man ellers ikke kan få frem blandt mennesker med både psykiske og psykiatriske lidelser.

Johannes Pehrson fra Bagsværd og Maria Rosenberg har via et tæt samarbejde med lederen af ”Frirum i Psykiatrien”, Søren Magnussen, fået stablet et koncept på benene, som har stor betydning for både lytterne og bandet selv.

– Hele idéen med ”Frirum i Psykiatrien” er at give mere normalitet og skønhed til dem, der har brug for det. Patienterne er tit et mørkt sted i livet, og de må heller ikke få for mange indtryk. Samtidig er de puttet ned i én og samme kasse, selv om de fejler noget vidt forskelligt. Men projektet sørger for, at patienterne får nogle særlige oplevelser, som f.eks. at besøge en flot have, male på sten eller noget andet, i stedet for blot at gå rundt og vente på at få det bedre, fortæller Maria Rosenberg.

En af oplevelserne er således, at ”Me and Maria” kommer og giver en lille koncert på eksempelvis en lukket afdeling.

Og deres optrædener er populære, primært blandt patienterne, men også hos personalet og de pårørende.

– Musikken kan komme langt ind i menneskers sind, og når man f.eks. synger en sang om sorg, er det en mere sikker måde at bearbejde den på, end hvis personen skal udlevere sin sjæl over for en terapeut. Der er det jo meget konfronterende, mens musikken er en nem måde at åbne nogle døre på, forklarer Maria Rosenberg.

– Vi oplever tit, at folk får øjnene op for, at de ikke står alene med deres problemer. Og når man så når frem til den erkendelse, føler man sig ikke i nær samme grad isoleret og ekskluderet fra fællesskabet og samfundet, siger Maria Rosenberg.

Vil tænde en gnist

Idéen med at afholde koncerter blandt svært psykisk syge eller psykiatriske patienter er ikke at udrette mirakler eller tro på, at musikken kan helbrede lytterne med et trylleslag. Men både Maria Rosenberg og Johannes Pehrson føler, at de er med til at tænde en ”gnist”, når de spiller for det lidt usædvanlige publikum.

– Vi får tit at vide af personalet, at nogle af disse mennesker (patienterne – red.) gør nogle ting, som de aldrig har gjort før. F.eks. kom der engang en person op og sagde ”tak for koncerten” til os. Vi tænkte ikke nærmere over det, men vi fik at vide bagefter, at ham her aldrig havde sagt tak for noget som helst før. Det var ret vildt, synes vi, udbryder Johannes Pehrson.

”Me and Maria” har eksisteret som band siden 2016 og har netop udgivet albummet ”Lige Nu Og Her” samt live-ep’en ”Endelig I gang”.