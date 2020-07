Musikken overvinder alle forhindringer i Bibliografen

”Jessie Buckley i ”Wild Rose” . Foto: Scanbox

I ”Wild Rose” har Rose-Lynn har en noget blakket fortid, men til gengæld en guddommelig stemme

Af Redaktionen, redigeret

En opvækst i Glasgow har ikke været en hindring for Rose-Lynn brændende passion for USAs upolerede countrymusik.

Rose-Lynns store drøm er at flytte til Nashville og slå igennem som sanger. Drømmen om at stå på The Grand Ole Opry med skinnende cowboystøvler og eget band, ligger ikke helt lige for, når man bor i Skotland, er alenemor til to og arbejder som rengøringskone. Lidt hjælp skal der til og med en hånd fra sin chef, mødes Rose med en legendarisk radiovært hos BBC og vejen til Roses lykke banes måske. Selvfølgelig går det hele ikke så glat, og undervejs skal der mere end et par hårde verbale sandheder med fra mor Marion, spillet af legenden Julie Walters.

Rose spilles af stortalentet Jessie Buckley, der har begejstret publikum og anmeldere verden over med sin evne til at leve sig ind i sin karakter og intet mindre end fremragende sangstemme. ”Wild Rose” er en opløftende film i stil med ”Billy Elliot” og ”Little Voice” om familie, livsdrømme og musik, der kommer direkte fra hjertet.

”Wild Rose” har premiere i Bibliografen torsdag 23. juli.