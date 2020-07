Nej tak til bønnekald

Carsten Thrane, Søborg Hovedgade 203

Jeg har kendskab til to lokaliteter der anvendes som moskéer i Gladsaxe, een i Værebro, og een i Søborg, i øvrigt med Afghansk særpræg.

Jeg håber inderligt, at de to moskéer med evt flere vil afholde sig fra at anvende bønnekald. Islamiske bønnekald er ikke en del af dansk kulturtradition, og den slags vil skade sammenhængskraften lokalt. Bønnekald vil skabe negativ debat om vores gode kommune, og det vil skade kommunen. Jeg håber de lokale myndigheder og politikere vil gøre, hvad de kan for at forsøge at undgå at bønnekald nogensinde bliver en del af gadebilledet i Gladsaxe.

Vi vil ikke have vores gode kommune islamiseret, og vi skal undgå udanske bønnekald, som kan være opfordring til modbydelig sharia.