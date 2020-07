Nekrolog: Musikhandler Per Lykke Bræmer er død, 90 år

Per Lykke Bræmer blev 90 år. Foto: Privat.

Mindeord af Jens Mortensen, Gladsaxe Lokalhistoriske Forening

Af Jens Mortensen, Gladsaxe Lokalhistoriske Forening

Per Lykke Bræmer åbnede i 1960 forretningen Lyra Musik. Han var handelsuddannet i skotøjsbranchen, og efter nogle år med sko fik han lyst til at starte sin egen butik med musik.

Han fandt et lokale i det lille butikscenter på hjørnet af Buddinge Hovedgade og Klausdalsbrovej (dengang var der legetøjsforretning, købmand, grønthandler, frisør og tandlæge m. fl.)

I begyndelsen var det en blandet butik med radioer, grammofonplader og musikinstrumenter. Der var mange om buddet.

Der lå radioforretninger som perler på en snor hele vejen fra Bagsværd til Emdrup. At konkurrencen var hård kunne ses på annoncerne i lokalaviserne.

Per Lykke Bræmer udarbejdede selv sine annoncer, der ofte var humoristiske og med et lille ordspil med rim.

Passede butikken til det sidste

Det blev musikinstrumenterne, han satsede på, dog med indslag af forskellige elektriske og elektroniske effekter fra lommeregnere til højfjeldssole. Butikken blev udvidet og flyttet af flere omgange. Storhedstiden var vel i 1970-1990, hvor der ud over salget også var orgelskole i butikken.

De sidste mange år har Lyra Musik været kendt i musikerkredse for at være stedet, hvor man kunne finde en hvilken som helst reservedel til sin bratch, trompet, el-guitar eller et rør til en Marshallforstærker – blandt meget andet.

Han var selv udøvende musiker, og spillede guitar i mange år med Gladsaxe Harmonikaklub.

I alle 60 år passede han forretningen, og helt til det sidste kunne man se ham på cykel på vej til og fra arbejde morgen og aften – 6 dage om ugen. Han nåede at fejre 90 årsdagen d. 1. juni. Med Per Lykke Bræmers død lukker den sidste musikforretning i Gladsaxe.

Per Lykke Bræmer fortalte historien om Lyra Musik til Gladsaxe Lokalhistoriske Forenings årbog 2020. HH