Nye lokaler til din virksomhed? Her er nogle ting, du bør overveje

SPONSORERET INDHOLD: De fleste har prøvet at flytte en eller flere gange i deres liv. Det er altid spændende at flytte til et nyt og bedre sted, men det er også forbundet med en del besvær.

Erhvervsflytning i København eller andre byer, hvor en hel arbejdsplads med flere medarbejdere, kontorartikler og store møbler skal flyttes, er bestemt heller ikke uden udfordringer. Derfor er der flere ting, man bør overveje, når man flytter sin virksomhed til nye lokaler.

Få hjælp til flytningen

Det er ret uoverskueligt at skulle flytte sin virksomhed selv. Det kræver meget tid og kan faktisk blive en dyr løsning i længden. Overvej om det ikke er bedre at få hjælp til erhvervsflytning i København, så I ikke står med opgaven selv. En hurtig og gnidningsfri eksekvering af flytningen kan spare jeres virksomhed for mange penge i tabt driftsomsætning.

Vælg de rette lokaler

Forskellige virksomheder har forskellige behov. Overvej om din virksomhed får mest ud af et åbent kontorlandskab, der lægger op til snak og samarbejde på tværs af medarbejdere, eller om I har brug for flere mindre kontorer, hvor der kan være ro. Din virksomhed har måske også særlige behov såsom lagerplads eller produktionsanlæg.

Det er vigtigt at vælge nogle lokaler, hvor alle medarbejdere kan udføre deres opgaver under de bedst mulige forhold.

Undgå rod

En flytning er en oplagt mulighed for at få ryddet op og sorteret i unødvendige ting, der roder på kontoret. Noget af det, der ofte får et kontor til at se rodet og ustruktureret ud, er en masse kabler, der ligger og flyder. Nogle flyttefirmaer tilbyder ikke kun erhvervsflytning i København, men kan også udføre kabeltrimning.

Når I får et professionelt firma til at gøre det, fremfor at gøre det selv, undgår I ulovlige installationer og jeres kontor får et skarpt og indbydende look.

Sæt et personligt præg på kontoret

Som prikken over i’et kan I give jeres nye lokaler noget personlighed. Man skal gerne kunne se, hvilken virksomhed man er hos, når man træder ind på kontoret. Sæt f.eks. jeres logo og slogan op på væggen, så det er helt tydeligt. I kan også lave en væg med billeder af alle jeres medarbejdere. Det giver en følelse af fællesskab på kontoret og gør det nemmere for nye ansatte at lære alles navne.

Når flytningen er overstået og kontoret ser ud, som I gerne vil have det, handler det bare om at falde til og vænne sig til de nye omgivelser. Et godt arbejdsmiljø med gode faciliteter kan øge glæden ved at tage på arbejde. Glade medarbejdere er også produktive medarbejdere, så en erhvervsflytning i København eller andre byer kan faktisk være en rigtig god investering for din virksomhed.