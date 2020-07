Pænt sommervejr

Foto: Peter Kenworthy

Sommervejret bliver fint efter en lidt kølig start

Af Peter Kenworthy

Mange danskere skal holde sommerferie inden for landets grænser i år. Og sommervejret burde arte sig, så badeture og isvafler kan blive mere brugt end regntøj og indendørs-kortspil.

DMI’s månedsprognose for juli melder i hvert fald om mest sol, pæn varme og enkelte byger. Vejret vil især være solrigt og godt i uge 29 og 30, hvor temperaturen vil kunne svinge sig op over 25 grader.

AccuWeathers prognose for Gladsaxe siger nogenlunde det samme. Temperaturer omkring de 20 grader med mulighed for enkelte byger indtil den 20. juli, hvorefter solen for alvor burde fortrænge skyerne, og temperaturen nærmer sig de 25 grader.

I de seneste ti år har middeltemperaturen i juli i Danmark ligget mellem 15,5 grader i 2017 og 19,2 grader i 2018, der samtidig var den varmeste sommer siden 1874 og den solrigeste siden 1920.