Parkeringshalløj

Her er der vist ikke nok plads til fodgængerne. Foto: Peter Kenworthy.

Antallet af biler stiger i Gladsaxe. Det gør antallet af uhensigtsmæssige og ulovlige parkeringer også

Af Peter Kenworthy

Der er flere og flere biler på vejene. Antallet af danske familier med rådighed over mere end en bil var i januar 2019 oppe på over en halv million – en stigning på 150.000 på ti år.

Også i Gladsaxe stiger antallet af biler. 54 procent af familierne havde i 2019 bil, mens næsten hver tiende familie havde to biler, ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Og det kan godt ses på bybilledet, hvor der ofte parkeres kreativt eller i strid med loven. Gladsaxe Kommune, der står for parkeringskontrollen i kommunen, som man overtog i 2016 fra politiet, uddeler da også et stigende antal parkeringsafgifter.

Kommunen modtager samtidig et stigende antal henvendelser fra borgere, der beklagede den manglende håndhævelse af parkeringskontrollen, og Gladsaxe Bladet modtager også løbende billeder og henvendelser om biler der parkerer ulovligt og uhensigtsmæssigt.

Større krav til parkeringspladser

Gladsaxe Kommune fortæller, at man som kommune ikke giver afgifter for parkering delvist på fortove, men at det kun er politiet som kan det. Kommunens tal for parkering på cykelsti er 63 i 2018 og 145 i 2019.

– Det kan være vanskeligt at vide, hvorfor bilisterne ikke overholder reglerne for parkering i færdselsloven. Nogle gange er et nok fordi, at det er nemt – bilisterne tager chancen, ofte fordi de har travlt og der enten ikke er flere parkeringspladser eller der for langt fra en mulig parkeringsplads til deres ærinde. Men jeg tror at stigningen fra 2018 til 2019, som ser ud til at forsætte i 2020, kan skyldes, at der er kommet flere biler på vejene og dermed er der et større krav til parkeringspladser, fortæller teamleder i Veje og Trafik i Gladsaxe Kommune, Carsten Høeg Maegaard.

– Politiet uddeler meget få parkeringsbøder – uanset om der er corona eller ej. Normalt behandler vi kun parkeringssager, når folk holder til direkte fare eller til meget stor ulempe, fortæller Københavns Vestegns Politi.

Hjul på fortorvet

Ifølge Gladsaxe Kommune er det tilladt at parkere sin bil med et hjulpar på fortovene. Men man skal vise hensyn overfor fodgængere ved at parkere uden for fliserne og give fodgængerne minimum 1,25 meter af fortovet. I kommunens parkeringsbekendtgørelse §2 kan man desuden læse, at ”et køretøj hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg kan standses eller parkeres delvist på fortov med en del af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet i henhold til færdselslovens §3”.

Hvis man parkerer ureglementeret, kan det koste en parkeringsafgift på mellem 510 kroner og 1020 kroner afhængig af forseelse, eller Politiet kan udstede en bøde.

Man kan læse mere på gladsaxe.dk/parkeringskontrol og tippe kommunen om ulovlige parkeringer på gladsaxe.dk/tipkommunen.