Regnfuld remis

Det våde vejr gjorde det hverken nemmere for spillere eller bolddrenge. Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe spillede 1-1 med HIK i silende regnvejr i sæsonafslutning

Af Peter Kenworthy

Der var ikke meget sommerbold over sæsonens sidste kamp på Gladsaxe Stadion. Regnen silede ned over spillerne igennem hele kampen, og hverken AB eller gæsterne fra HIK spillede prangende. Akademikerne var spilstyrende i starten af kampen, uden rigtig at skabe noget.

Og efter at have testet Jonathan Fischer i AB-målet kort tid inden på et hurtigt angreb, bragte HIK sig foran på endnu en omstilling efter 22 minutter. Jonas Hebo spillede i dybden til Josef Moussa, der sparkede bolden forbi Fischer til 1-0.

Efter en halv time satte Frederik Ellegaard og Emil Mygind fart i AB-angrebet. Mygind fandt en fri Nichlas Rohde, men HIK-keeperen nåede lige at få afværget. Og nærmere kom hjemmeholdet ikke i en første halvleg, hvor den sidste aflevering for ofte manglede kvalitet.

Point efter slutspurt

I anden halvleg var mønsteret det samme. AB havde bolden meget og forsøgte at presse på, uden at det blev til det store, og HIK var lidt farligere, når de kom i nærheden af akademikernes felt.

Efter 70 minutter var det således ved at blive 2-0, da Jonas Hebo kom til baglinjen og spillede bolden ind i panden på en holdkammerat, men Jonathan Fischer fik reddet.

I kampens afslutning var det dog som om AB’erne fik sat lidt mere drive i spillet. Og efter 89 minutter fandt Frederik Ellegaard Emil Mygind i feltet. Offensivspilleren sparkede på mål, men en HIK-arm var i vejen og dommeren pegede på pletten.

AB-topscorer og årets spiller, Sylvester Seeger-Hansen, var endnu en gang sikkerheden selv, da han sparkede straffesparket i mål til 1-1 – hans 11. sæsonmål.

Inde i overtiden kunne AB såmænd have snuppet alle tre point. Frederik Ellegaard spillede en farlig bold ind i HIK-feltet, men hverken indskiftede Frederik Christensen eller Marcus Hørbye nåede at få foden på.

Og kort tid efter hørte de 220 tilskuere dommerens fløjte for sidste gang i denne sæson.

– Vi spiller for langsomt og tager ikke beslutningerne i spillet dynamisk. Men jeg er glad for at vi arbejder os til 1-1. Det var ikke nogen poleret fodboldkamp, men vi forsøgte at sætte spillet. Selvom der var positive ting, er det svært at få dem til at fylde på en regnfuld sommerdag, fortalte AB-træner, Patrick Birch Braune, efter kampen.

Håbet er lysegrønt

Alt i alt har det været en godkendt sæson, hvor Braunes unge hold til tider har spillet rigtig god, teknisk betonet fodbold, og skabt gode resultater.

Men også en sæson med en del spillemæssige udfald mod ældre og ofte mere fysisk betonede modstandere, hvor det har været op ad bakke efter at man er kommet bagud, og hvor forsvaret ikke altid har set lige heldig ud.

Der er dog ingen tvivl om at de mange unge spillere i truppen har fået mere hår på brystet i løbet af sæsonen. Og at de har potentialet til at blive endnu bedre i næste sæson, hvor pilen gerne skulle pege opad i forhold til den 7. plads som var slutresultatet for AB i år i 2. division.