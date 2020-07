Sådan kan du lave det bedste smørrebrød

SPONSORERET INDHOLD: Smørrebrød er, og vil altid være, en sand klassiker. Hvilken barnedåb, konfirmation eller reception er fuldendt, uden den karakteristiske smag af det danske smørrebrød? I mange generationer har smørrebrødet stået fast forankret i de danske hjems menukort.

Alle elsker smørrebrød, lige fra de gamle til de helt små. Laver man sit eget smørrebrød kan man hurtigt få fornemmelsen af at være tilbage på legepladsen, som barn. Der findes ingen grænser med smørrebrød, kun fantasien. Og hvis du ikke selv ønsker at lave det, kan du altid købe dig til det bedste smørrebrød.

Det er aldrig forbudt at tænke ud af boksen

Sætter du dig for at lave det bedste smørrebrød i byen, skal der hårdt arbejde og innovative tanker til. Det er nemlig en kunst at lave smørrebrød. At finde den rette balance mellem pålæg og brødet, kan være svært. Man kommer hurtigt til at fylde for meget på brødet, så man mister fornemmelsen af at spise rugbrød, og man kan ligeledes komme til at balancere således, at man synes at få alt for meget brød i munden. Med smørrebrød kræver det altså en del veljusteret afbalancering, af fyld og brød, inden man er klar til at begive sig ud i de kreative færdigheder. Når man først har det basale på plads, er der mulighed for at kreere frit fra leveren, og eksperimentere.

Smørrebrød er traditionelt men kan fornyes

Smørrebrød bliver spist af alle, og har været det i et stykke tid. Det særligt danske ved netop smørrebrødet er selve rugbrødet. Uden den danske specialitet – rugbrødet, ville smørrebrød miste sin charme, i manges øjne. Uden rugbrødet skulle man begynde at lave smørrebrød med lyst brød, hvilket måske ikke ville have samme konsistens, og dermed miste en del af sin charme. Selvom den velanrettede klassiker er en gammel sag, bliver fornyelsen af smørrebrødet praktiseret med største fornøjelse, landet over. Hvorfor ikke begynde at lave sunde, smørrebrøds-alternativer til fester og lignende? Flere steder kan man bestille smørrebrøds kager, udført med største lyst og kreativitet.

Den danske mad er kendt for sin iøjnefaldende æstetik

Kigger man på den øvrige danske mad, er det ikke et tilfælde at smørrebrødet vinder sig stor popularitet, blandt de fleste danskere. Vi spiser i høj grad med øjnene, nogle vil endda påstå, at madens udseende betyder mere en den egentlige smag og aroma. Vores andre nationale mad-skatte, er også veludstyret med et flot, æstetisk look, hvis de altså tilberedes ordentligt. Stegt flæsk og persillesovs, er velrepræsenteret med alle sine dejlige farver, som kan fryde øjet såvel som munden. Flæskestegen har med sit gyldne skær, vundet mange sultne munde, med god grund.

Der skal også være plads til at leve lidt

Selvom hovedparten af vores diet, næppe kan bestå af smørrebrød alene, skal der dog også være plads til denne slags spise, en gang imellem. Husker vi blot at størstedelen af vores kost skal bestå af sund, nærende mad, kan vi godt tillade os en smule godt, på siden. Overvej at tage smørrebrødet som denne ekstra nydelse, når den lille sult melder sig.