Selvmål på vej i skøjtehallen

Martin Skou Heidemann, Byrådsmedlem for Venstre

Af Martin Skou Heidemann, Byrådsmedlem for Venstre

Stor var glæden, da det blev vedtaget at opføre en ny skøjtehal, men efterhånden er smilet ved at stivne. Gladsaxe tog sig god tid til at finde en placering til den nye hal og der blev holdt møder med brugerne, så alle blev hørt.

Men i sidste øjeblik dukkede der en stor fjernvarmeledning op i undergrunden netop der, hvor den nye skøjtehal skal opføres. Samtidigt står forvaltningen stejlt på, at der skal være plads til beplantning rundt om hallen. Disse to forhold har desværre bare den konsekvens, at det reelle byggefelt bliver smallere og smallere. Og da en skøjtebane har den bredde som en skøjtebane nu en gang har, så må man konstatere, at der simpelthen ikke er plads nok.

Derfor styrer projektet nu i retning af, at Gladsaxe bygger en milliondyr, splinterny skøjtehal, som kun vil blive udstyret med tilskuerpladser på den ene langside. Det er jo tosset. Når Gladsaxe nu bruger så mange penge og gør sig så meget umage, hvorfor så ikke gøre det ordentligt.

Derfor foreslog Venstre på sidste byrådsmøde, at det blev tilføjet i planerne for skøjtehallen, at der skal være tilskuerpladser hele vejen rundt om skøjtebanen.

Men det ville borgmesteren ikke være med til.

Jeg håber, at nogen snart fløjter til pause. For lige nu styrer skøjtehallen mod eet stort selvmål.